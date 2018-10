Anzeige Bei TeamSport Haller wird gefeiert

Thomas Haller ist Geschäftsinhaber, aber vor allem ein Vereins- und Sportmensch. So verwundert es auch nicht, dass es pragmatische Gründen waren, die ihn zum Geschäftsinhaber werden ließen. Als Bezirksjugend- und Kreisjugendleiter im Schützenkreis Rottweil und Bezirk Schwarzwald-Hohenzollern war eine seiner Aufgaben das Verteilen von Pokalen. Warum die Masse an Pokalen nicht selbst vorrätig haben, als sie sich laufend liefern lassen zu müssen, dachte er sich damals.

Die Geschäftsidee zündete sofort. Vereine im Umkreis von 100 Kilometern gehörten rasch zu seinen Kunden, berichtet Haller. Immer noch im Nebenerwerb, entschied er sich drei Jahre später, sein Angebot auf Sport-Textilien zu erweiterten, die er individuell auf Wunsch der Vereine veredelte. Ab dem Jahr 2002 bot er gemeinsam mit seiner Frau Ute sein Angebot ganztägig an, und 2004 eröffneten sie ihr neues Ladengeschäft in der Hochwaldstraße in Villingendorf –­ inzwischen mit Ute Haller als Geschäftsführerin.

2017 nutzten sie ein frei werdendes Ladengeschäft in der Hauptdurchgangsstraße von Villingendorf und präsentierten sich fortan mit ihren Textilien, aber auch mit Zeitschriften und einer Toto-Lotto Annahmestelle in vorderster Reihe. Im Ladengeschäft in der Hochwaldstraße bieten sie Artikel für den Schulbedarf und zudem eine Poststelle. Bei ihren Kunden wollen sich die beiden nun bedanken.