Anzeige: Bei Spargelgerichten im Gasthaus „Pflug“ vom Alltag abschalten

Eine Einkehr im Landgasthaus „Pflug“ im Aichhalder Ortsteil Rötenberg lohnt sich in jeder Hinsicht. Die gutbürgerliche Küche passt stets zur Jahreszeit.
Der Landgasthof „Pflug“ im Aichhalder Ortsteil Rötenberg steht für saisonales Essen und gutbürgerliche Küche. Derzeit sind Spargelgerichte angesagt. Im „Pflug“ können die Gäste in ruhiger Umgebung Kulinarik genießen, gemütlich verweilen und vom Alltag abschalten. Dafür sorgt die Betreiberfamilie Ewald, Rosi und Sebastian Kieninger mit einer Rundumverwöhnung.