Anzeige: Bei Spargelgerichten im Gasthaus „Pflug“ vom Alltag abschalten

Eine Einkehr im Landgasthaus „Pflug“ im Aichhalder Ortsteil Rötenberg lohnt sich in jeder Hinsicht. Die gutbürgerliche Küche passt stets zur Jahreszeit.

Der Landgasthof „Pflug“ im Aichhalder Ortsteil Rötenberg steht für saisonales Essen und gutbürgerliche Küche. Derzeit sind Spargelgerichte angesagt. Im „Pflug“ können die Gäste in ruhiger Umgebung Kulinarik genießen, gemütlich verweilen und vom Alltag abschalten. Dafür sorgt die Betreiberfamilie Ewald, Rosi und Sebastian Kieninger mit einer Rundumverwöhnung.

Schwarzwälder Gastlichkeit Schwarzwälder Gastlich- und Gemütlichkeit haben hier gut und lange Tradition; ob in der Gaststube, im Saal oder bei schönem Wetter draußen auf der Terrasse unter schützenden Sonnenschirmen. Vor allem der große Saal mit rund 160 Sitzplätzen und integrierter Bühne bietet ideale Voraussetzungen für Hochzeiten, Familienfeste, Firmenfeiern und Vereinsveranstaltungen. Aber auch für Feriengäste, Wanderer und Spaziergänger lohnt sich eine Einkehr im „Pflug“; führt doch zum Beispiel der Schwarzwald-Panoramaweg Pforzheim-Bodensee direkt durch den Aichhalder Ortsteil Rötenberg.

Schöne Ausflugsziele

Von hier sind die Stadt Alpirsbach mit ihrem historischen Kloster und die Altstadt von Schiltach schnell zu erreichen. Wer nicht ins obere Kinzigtal hinabsteigen will, findet auf der Höhe ausreichend Möglichkeiten, sich aktiv zu betätigen.

Start für schöne Touren

Das Gasthaus „Pflug“ ist ebenso ein idealer Startpunkt für ausgedehnte Motorradtouren durch den Schwarzwald, weshalb Biker so willkommen sind wie Tagesgäste.

Für Urlauber und Berufspendler stehen zwölf Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer für Übernachtungen mit Frühstück zur Verfügung. Berufstätige können Doppelzimmer auch als Einzelzimmer buchen.

Schwarzwälder Spezialitäten und Feinschmeckermenüs

Passend zur Jahreszeit werden aus der Küche Schwarzwälder Spezialitäten und Feinschmeckermenüs serviert. Auf der Speisekarte finden sich auch vielfältige Fleischgerichte, und im Herbst kommt noch die Schlachtplatte hinzu.

Gute Parkmöglichkeiten

Parkmöglichkeiten gibt es an der Gaststätte und in naher Nachbarschaft des „Pflug“ ausreichend.

Geöffnet hat das Lokal montags ab 16.30 Uhr, an den anderen Tagen ab 10 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag. Während dieser Öffnungszeiten wird auch Essen außer Haus von 12 Uhr bis 13 Uhr bei Abholung angeboten. Weitere Informationen gibt es unter www.pflug-schwarzwald.de.