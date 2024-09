Anzeige: Bei RENZ sind echte Meister am Werk

Der Name Walter Renz steht in Nagold seit Jahrzehnten für einen Fachbetrieb rund um Geräte für den Garten, den Forst und die kommunale Pflege von Grünanlagen. Bereits seit mehr als 40 Jahren gehören auch Zweiräder zur Produktpalette. Eine angegliederte, hauseigene und gut ausgestattete Werkstatt ist für das Team ein Muss. Dazu gehört auch, dass hier nicht nur versierte Berater „an der Front“ tätig sind, sondern auch geschickte und gelernte Handwerksmeister in der Werkstatt stehen.

Vor Kurzem haben sich gleich zwei Teammitglieder von Renz ihren Meisterbrief verdient: Fabian Renz und Laura Kölpin haben erfolgreich ihre Prüfung zum Landmaschinenmechatroniker-Meister bestanden. Allein die Berufsbezeichnung macht deutlich, wie vielseitig das Werkstatt-Team von Renz ist. Vom kleinen Rasenmäher bis hin zur großen Maschine wird hier (fast) alles gewartet und repariert. Entsprechend abwechslungsreich ist die Tätigkeit an Schraubschlüssel und Werkbank.

Laura Kölpin kennt die Facetten und Möglichkeiten in der Renz-Werkstatt seit ihrem Berufseinstieg. Sie hat bereits ihre Ausbildung und ihre Gesellenprüfung in dem Familienunternehmen auf dem Wolfsberg absolviert. Fabian Renz ist natürlich noch früher mit der Branche in Berührung gekommen. Er ist im Grunde im Betrieb aufgewachsen – nimmt sein Wissen aber trotzdem nicht für selbstverständlich. Beide üben ihren Beruf gerne aus, engagieren sich gerne über das normale Maß hinaus und wollen dazulernen. Deshalb haben sie sich auch zum Ablegen der Meisterprüfung entschieden, Laura Kölpin für ein Jahr in Vollzeit, Fabian Renz in Teilzeit neben dem Beruf. „Wir sind da sehr flexibel, immerhin wollen wir es unseren Mitarbeitern möglichst einfach machen, sich fortzubilden“, so Geschäftsführerin Ute Renz. Sie ist stolz auf die Leistung der beiden und freut sich, dass sie sich für diesen Schritt entschieden haben. Zum einen, weil das Unternehmen dadurch profitiert, was das Wissen der aktuellen Mitarbeiter angeht. Zum anderen, weil mehrere Meisterbriefe an der Wand die Firma Renz noch attraktiver für künftige Auszubildende machen.

Lesen Sie auch

Das Team im Vordergrund

In der Werkstatt ist Renz also gut aufgestellt. Das gilt aber ebenso für Beratung, Service und Verkauf, wo insbesondere das Verkaufsteam mit Fachwissen, Freundlichkeit und echtem Organisationstalent punktet. Sie nehmen Geräte entgegen, helfen bei Fragen rund um die eigenen Maschinen oder mögliche Neubeschaffungen und beraten Erstkunden ebenso wie „alte Hasen“, die schon seit Jahren ihren Maschinenpark immer wieder bei Renz Gartengeräte ergänzen. Im Fokus steht – ganz im Sinne eines Dienstleisters alter Schule – der Kunde mit seinen Wünschen und Bedürfnissen. Was braucht er? Was will er? Womit kommt er später gut zurecht? Und vor allem: Womit ist der Kunde anschließend möglichst lange zufrieden? Bei einem so großen Sortiment, wie Renz es bietet, schadet ein wenig Auswahl-Hilfe auch nicht.

Namhafte Hersteller wie Stihl und Honda füllen die Regale. Rasenmäher, Heckenscheren, Sägen, Laubbläser, Freischneider und Co. gibt es in zig Ausführungen und Größen, sodass für jeden Bedarf und jeden Garten etwas dabei ist. Die entsprechenden Großgeräte für sehr ambitionierte Hobbygärtner und Profis finden sich hier ebenfalls. Natürlich bietet der Fachhändler auch sämtliches Zubehör an, von Arbeitskleidung über Ersatzteile bis hin zu Schulungen wie dem Motorsägenlehrgang. Wer hier einkauft, bekommt – auf Wunsch – das Komplettpaket.

E-Bike-Aktion ab Montag, 23. September

Ein eigener Bereich mit großem Sortiment und vollumfänglichem Serviceangebot ist der Zweirad-Sektor. Fahrräder und E-Bikes in Hülle und Fülle können bei Renz unter die Lupe genommen und natürlich auch erworben

werden. Kunden können aus einer großen Bandbreite von Zweirädern für jeden Anspruch wählen. Die Ausstellung ist gut gefüllt mit den neuesten Modellen. Die elektrischen Varianten gibt es ab kommenden Montag, 23.

September, zu besonders lukrativen Preisen. Wer ein neues E-Bike sucht, tut jetzt also besonders gut an einem Besuch auf dem Wolfsberg. Übrigens: Renz arbeitet auch mit allen großen Fahrrad-Leasing-Banken für

Diensträder zusammen.

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel