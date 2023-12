Dieb sägt Weihnachtsbaum-Spitze in Thanheim ab

1 Das ist noch übrig vom Thanheimer Christbaum. Deutlich zu sehen ist die Stelle, an der der Christbaum-Frevler den Stamm abgesägt hat. Foto: Dehner

Ein Christbaumfrevler hat die Spitze einer Tanne in Thanheim abgesägt. Dumm nur, dass er dabei beobachtet wurde.









Link kopiert



Eine unangenehme Überraschung und damit keine schöne Bescherung erlebten die Männer des katholischen Gemeindeteams Bisingen-Thanheim, als sie am Donnerstagmorgen den Christbaum von der Lagerstätte hinter dem alten Schulhaus in Thanheim zur Kirche bringen wollten, um ihn für Weihnachten dort aufzustellen und zu schmücken: Es fehlte nämlich ein beträchtlicher Teil an der Spitze.