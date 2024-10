Zu einem Tag der offenen Tür, der ganz unter dem Motto „Gesundheit erleben“ steht, lädt das Horber König Fitness- und Gesundheitszentrum, Am Garnisonsplatz 11, für Sonntag, 20. Oktober, von 10 bis 18 Uhr ein.

Die Besucher können sich am Tag der offenen Tür umfassend über das umfangreiche Angebot in den Bereichen Fitness und ganzheitliche Gesundheit informieren, dürfen an spannenden Challenges teilnehmen und dazu noch gesunde Snacks sowie erfrischende Getränke genießen.

Das Team des König Fitness- und Gesundheitszentrums freut sich darauf, die Gäste durch die Trainingsräume zu führen und ihnen die neuesten Fitness- und Gesundheitsprogramme vorzustellen.

Freuen sich auf viele Gäste (von links): Michael König, Alexander König und Patrick König Foto: König

Geboten werden zudem spannende Fitness-Challenges für jedes Alter und unterschiedliche Fitnesslevel. Denn das Ziel des König Fitness- und Gesundheitszentrums lautet, jedes Mitglied dabei zu unterstützen, sein Ziel zu erreichen, ob bei der persönlichen Leistungssteigerung oder um langfristig aktiv zu werden und es auch zu bleiben.

Exklusive Angebote für Neumitglieder

Wer am 20. Oktober vorbeischaut, darf sich neben den Fitness-Challenges auch auf eine persönliche Beratung durch die Trainer, auf exklusive Angebote für neue Mitgliedschaften und ein Gewinnspiel mit tollen Preisen freuen.