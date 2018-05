Anzeige Bei Jeans Road regiert über zehn Jahre ganz klar die "Blaue"

Jeans haben längst die Mode erobert und gehören auch bei gehobenen gesellschaftlichen Ereignissen zum guten, beachtenswerten Outfit. Christiane Walleser leitet die Jeans-Road-Filiale in Zimmern und ist sichtlich stolz auf ihr engagiertes, stets gut gelauntes, neunköpfiges Team, das einen großen Kundenstamm im Geschäft betreuen darf.

Das sich in Familienbesitz befindliche Unternehmen mit Firmensitz im südbadischen Weil am Rhein existiert seit 2003. Rund 40 Mitarbeitende sind in den fünf Filialen in Süddeutschland beschäftigt.

Das Team in Zimmern o. R. sieht die Jeans-Road-Filiale für die Gemeinde und die Region Rottweil als eine wichtige Bereicherung des Einzelhandels, weil hier die persönliche Beratung hohen Stellenwert einnehme. Christiane Walleser ist überzeugt: "Spezialisierte Multi-Markengeschäfte dieser Art sind heute rar geworden" mit Beinkleidern von Marken wie Levi’s, Pepe Jeans, Only, Mustang oder auch Mavi. Die Auswahl an Jeans dürfte eine der größten der Region sein – zudem ergänzt um modische Shorts und Pants und eine große Auswahl topaktueller Oberteile für Damen und Herren: T-Shirts, Sweat- und Strickteile und vor allem auch viele frische Frühjahrs-Kleider, Blusen und Shirts.