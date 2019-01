Viele Autofahrer wissen nicht, dass die Windschutzscheibe ein wichtiges tragendes Bauteil der Karosserie ist. Wird ein kleines Steinchen auf der Straße aufgewirbelt und trifft mit circa 100 Stundenkilometer auf die Windschutzscheibe, hat diese eine kleine Macke. Was jedoch harmlos aussieht, kann sich im Laufe der Zeit zu einem stattlichen Riss in der Frontscheibe entwickeln. Kfz-Meister und Inhaber des Autohauses Mutschler in Oberndorf, Thomas Hafner, rät deshalb, bei Glasschäden schnellstmöglich in die Werkstatt zu kommen und gibt Expertentipps: "Selbst winzige Schäden wie Löcher, Kratzer oder Risse können die komplexe Struktur der Scheibe zerstören und die Wirkung beeinträchtigen. Das gefährdet die Sicherheit des Fahrers und der Mitfahrer. Da kann mit einem Steinschlagpflaster vorgebeugt werden. Wenn sich der Schaden im gekennzeichneten Fernsichtfeld des Fahrers oder in der Randzone der Scheibe befindet, muss sie zwingend ausgetauscht werden. Die Teilkasko der Versicherung übernimmt die Kosten des Scheibentausches, abzüglich der in der Kfz-Haftpflichtversicherung vereinbarten Höhe der Selbstbeteiligung".