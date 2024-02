Anzeige: Bei der Sondermesse „ProVital“ steht die Barrierefreiheit im Fokus

1 Bei einem Termin in der Dreifürstensteinschule in Dornstetten hat sich die stellvertretende Bürgermeisterin Ilona Costantino schon einmal in einen Rollstuhl gesetzt. (Archivfoto) Foto: Stadt Dornstetten

In der Dornstetter Stadthalle gibt es eine Fülle an Informationen und Erlebnis-Angeboten. Vor der Halle wird zur Rollstuhl-Selbstfahrer-Tour eingeladen.









Erstmals lädt der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Dornstetten am Samstag, 24. Februar, zur Gesundheitsmesse „ProVital“ mit Schwerpunkt Barrierefreiheit ein. Mitgestaltet wird die Sondermesse vom Projektteam Barrierefreiheit aus der Stadtentwicklung. Von 11 bis 18 Uhr wird bei der Sondermesse in der Stadthalle eine Fülle an Informationen und Erlebnis-Angeboten zum Thema Barrierefreiheit präsentiert. Und auch draußen wird allerhand geboten sein.