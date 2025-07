Anzeige bei der Polizei: Spur auf alter B27 sorgt für Ärger – viele Autos voller weißer Farbe

Plötzlich ist das Auto voller Farbe: Etliche Autofahrer melden sich in unserer Redaktion, denn ein Malheur auf der alten B27 in Rottweil hat Folgen. Wir gehen der Sache nach.

Manche haben die Sache gleich bemerkt, manche sind sich erst daheim bewusst geworden, dass sie auf der alten B27 ein „bleibendes Souvenir“ davongetragen haben: Ausgelaufene weiße Farbe zog sich am Dienstagvormittag über die Fahrbahn der heutigen Balinger Straße und hat etliche Autofahrer in dem kurvigen Bereich kalt erwischt.

Auf der viel befahrenen Strecke, die von Rottweil hinauf aufs Berner Feld und Richtung Balingen und Dietingen führt, wurde am Dienstagmorgen offenbar eine ganze Ladung weißer Farbe verschüttet. Auf Facebook suchen viele Rat: „Mein ganzer Radkasten ist weiß, hat jemand eine Ahnung was das ist?“

Ein Betroffener schickt Bilder an unsere Redaktion: Er sei am Dienstag gegen 11.30 Uhr in die Farbspur gefahren. „Unterboden, Schweller, Heckstoßstange, Radläufe – alles ist voll mit Farbe“, berichtet er. Er habe inzwischen zweimal in der Waschstraße eine Unterbodenwäsche gemacht – die Farbe sei immer noch da. Auch ein Verwandter sei betroffen, bei seinem Auto sei es noch schlimmer, berichtet er.

Die Farbe auf dem Lack erweist sich als hartnäckig. Foto: privat

Er habe den Vorfall gleich der Polizei gemeldet, aber nach Kenntnisstand vom Dienstag habe es noch keine Hinweise auf den Verursacher gegeben.

Verursacher ist bekannt

Das ist inzwischen allerdings anders, wie wir am Mittwoch auf Nachfrage bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Rottweil erfahren. Dort wird bestätigt, dass der Sachverhalt beim Revier Rottweil angezeigt worden sei. Und nach Rücksprache mit der Straßenmeisterei sei die verursachende Firma inzwischen bekannt, so eine Polizeisprecherin.

Auf Nachfrage beim Landratsamt Rottweil, ob die Behörde Näheres zu dem ungewöhnlichen Fall weiß, erklärt Pressereferentin Andrea Schmider: „Der Straßenmeisterei wurde die Verschmutzung der Balinger Straße durch Farbe gemeldet – als Sofortmaßnahme haben wir umgehend Warnschilder aufgestellt, denn wie bei einer Ölspur besteht, gerade in einem so kurvigen Abschnitt, natürlich ein Sicherheitsrisiko durch die rutschige Fahrbahn.“ Inzwischen habe die Straßenmeisterei die Farbe mit Hochdruckreinigern entfernen können und die Verkehrssicherheit – also auch die Griffigkeit der Straße – soweit wieder hergestellt.

Keine Markierungsfarbe

Wie Schmider betont, handle es sich bei der Farbe„definitiv nicht um Markierungsfarbe, sondern vermutlich um Fassadenfarbe oder etwas Vergleichbares“. Damit dämmt sie auch gleich entsprechende Mutmaßungen im Netz ein.

Was die Beseitigung der Schäden angeht, so dürften sich damit nun die Versicherungen auseinandersetzen. Bei einer Ölspur zumindest haftet in der Regel die Versicherung des Verursachers für dadurch entstandene Schäden – strittige Punkte gibt es laut diversen Rechtsforen im Netz aber auch hier.