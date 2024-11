Anzeige: Bei der Kastellhalle wird es in Waldmössingen vorweihnachtlich

Weil man nicht mit traditionellen Weihnachtsmärkten in der Umgebung konkurrieren möchte, hat sich in Waldmössingen der Wintermarkt entwickelt. Zum zweiten Mal in Folge ist er nun bei der Kastellhalle; mit leicht verändertem Konzept.

Am Samstag, 23. November, verbreitet der Wintermarkt in Waldmössingen ab dem frühen Mittag vorweihnachtliche Stimmung. Das Interesse ist groß. Schon bis Mitte November hatten sich laut Ortsvorsteher Reiner Ullrich 27 Marktbeschicker angemeldet. Darüber hinaus standen noch fünf auf der Warteliste. Vertreten sind zudem sechs Vereine: die Narrenzunft Waldmössingen, das Jugendparlament (der örtliche Jugendclub), der Sportverein Waldmössingen, der Radfahrerverein „Wanderlust“, der Musikverein und der Obst- und Gartenbauverein.

Zu den Leckereien an den Ständen der Verein gehören voraussichtlich Kaffee und Kuchen, Waffeln, Bier, Wein, alkoholfreie Getränke und auch Herzhaftes. Der Obst- und Gartenbauverein ist darüber hinaus noch mit weiteren vorweihnachtlichen Angeboten vertreten.

Feuerschalen flackern

Um dem Markt die richtige Atmosphäre zu verleihen, plant die Ortsverwaltung die Aufstellung von Feuerschalen, von geschmückten Nadelbäumen, und es soll auch einen gestalteten Eingang zum Wintermarkt geben.

Der Wintermarkt war laut Ortsvorsteher Ullrich ursprünglich eine Veranstaltung, über die Spenden für den Bau einer größeren Halle gesammelt wurden. Mit Erfolg: vor mehr als 20 Jahren konnte die Kastellhalle gebaut werden.

Markt früher in der Ortsmitte

Der Markt blieb auch nach dem Bau der Halle erhalten und fand über viele Jahre hinweg immer in der Ortsmitte statt; auf der Heimbachstraße und der Burgstraße.

Mit der Fertigstellung der Pflegeresidenz an der Heimbachstraße musste dann ein alternativer Standort für den Wintermarkt her, denn während des Marktes hätten hier Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge keine Möglichkeit mehr, die Pflegeresidenz zu erreichen. „Auch der Bauhof war an diesem Tag immer zugestellt“, blickt Ortsvorsteher Ullrich zurück. Und die Einrichtung der Umleitung am Markttag war für den Bauhof immer relativ aufwendig.

Neue Idee für den Wintermarkt

So kam dann die Idee auf, den Wintermarkt zur Kastellhalle zu verlegen. „Wir haben dort Platz und Infrastruktur, und die Halle ist gut zu erreichen. Sie ist nur wenige hundert Meter vom Ortskern entfernt“, weiß Ullrich um die Vorteile des neuen Standorts.

Die Erfahrungen 2023

Im vergangenen Jahr probierte man es aus und platzierte auf dem großen Parkplatz die Marktbeschicker im vorderen und die Vereine im hinteren Bereich. Leider spielte dann das Wetter während des Markts nicht mit, und viele der Marktbeschicker kamen überhaupt nicht.

Besser Wettergeschützt

Um sicherzustellen, dass der Wintermarkt besser vor frühwinterlichen Wetter geschützt ist, werden die Vereinsstände in diesem Jahr seitlich an der Kastellhalle positioniert und die Marktbeschicker auf dem kleinen Parkplatz davor.

Ein Erfolg vorausgesetzt, könnte sich in Zukunft der Wintermarkt in Waldmössingen nach und nach zu einem kleinen Dorffest entwickeln.