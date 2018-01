Anzeige Bei der Fasnet in der Region sehr beliebt

Schon zu Zeiten der Urhöfe im 16. Jahrhundert mussten die Bauern einst eine Fasnetshenne an den Gutsherrn in Schramberg abliefern. Jeweils am Fasnetsdienstag entrichtete jeder Bauer daher brav seine Steuer in Form von ein bis drei älteren Hennen. Doch danach ging es rund: In den Wirtschaften wurde mit den Bauern aus der Umgebung kräftig Fasnet gefeiert, wie in Amtsprotokollen jener Zeit mit Missfallen notiert wurde.

Am Fasnetssonntag 1925 gab es einen großen Umzug auf dem Hardt, der an der "Tanne" in Richtung Königsfeld endete, wo die Feierlichkeiten in die nächste Runde gingen. Dieser Umzug blieb aber auf lange Zeit die Ausnahme.

1949 entschloss man sich wieder zu einen gemeinsamen Umzug, was dann auch in den Jahren danach fortgeführt wurde. Initiatoren waren Otto Ginter und Eugen Kotz.