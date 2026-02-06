Anzeige: Bei der Broatschua-Zunft ist jetzt der Teufel los

In diesem Jahr stellte die Narrenzunft Vöhingen mit dem Teufel eine neue Figur vor. Einer Sage nach warf der Teufel den Broatschua aus der Hölle.
Wer hätte vor 44 Jahren gedacht, dass die Narrenzunft „Broatschua“ mit rund 360 Mitgliedern einmal zu den großen Vereinen im Ort zählen würde? Unter den rund 250 Aktiven stellen die Hexen die größte Gruppe und werden mit ihrer geballten orangenen Hausmacht von 50 Tanzhexen bei allen Auftritten bewundert. An diesem Wochenende – ab Freitag, 6. Februar – steigen sie mit in die Hauptfasnet ein, um – wie 1981 von einigen Vöhringern beschlossen – „in einheitlicher Kleidung närrisch zu sein und als Hexen aufzutreten“.