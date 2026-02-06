Anzeige: Bei der Broatschua-Zunft ist jetzt der Teufel los

In diesem Jahr stellte die Narrenzunft Vöhingen mit dem Teufel eine neue Figur vor. Einer Sage nach warf der Teufel den Broatschua aus der Hölle.

Wer hätte vor 44 Jahren gedacht, dass die Narrenzunft „Broatschua“ mit rund 360 Mitgliedern einmal zu den großen Vereinen im Ort zählen würde? Unter den rund 250 Aktiven stellen die Hexen die größte Gruppe und werden mit ihrer geballten orangenen Hausmacht von 50 Tanzhexen bei allen Auftritten bewundert. An diesem Wochenende – ab Freitag, 6. Februar – steigen sie mit in die Hauptfasnet ein, um – wie 1981 von einigen Vöhringern beschlossen – „in einheitlicher Kleidung närrisch zu sein und als Hexen aufzutreten“.

1981: „Wir machen eine eigene Hexengruppe!“ Dieser Entschluss ist als erster Eintrag im Protokollbuch der Narrenzunft nachzulesen. Federführend war Bernd Schmid, als einziger Vöhringer Mitglied bei den Sulzer Hexen. Sein Ansinnen, mit Roland Blocher einen zweiten Vöhringer in die Sulzer Zunft zu bringen, war an deren strenger Satzung gescheitert. „Wir machen eine eigene Hexengruppe auf und nennen uns Broatschua- Hexen“, war seine Reaktion.

Die Idee fand schnell Befürworter, und am 11. November 1982 wurde die Broatschua- Narrenzunft gegründet.

1982: Erster Umzug der Hexen in Heiligenzimmern

Bereits an der Fasnet von 1982 startete eine achtköpfige „orangene“ Hexengruppe zum ersten Umzug nach Heiligenzimmern. Zusammen mit Hexenmutter Hilde und einem grünen Bauwagen zog man durch die Straßen. Der zweite Umzug für die Hexen war in Empfingen. Die Gruppe erhielt immer mehr Vereinseinladungen. Die „ Orangenen“ machten von sich reden.

Broatschua macht in der Hölle den Teufel wütend und fliegt raus

Und nun präsentieren die Vöhringer Narren mit einem Teufel als Hexenvater eine neue Figur. Er ist eine Einzelfigur, die aus der Ortssage entstanden war. Damals hatte ein Bauer aus Vöhringen sehr große und breite Füße. Er konnte mit nur einem Fuß eine Henne samt ihre sieben Küken zertreten. Als der Bauer schließlich starb, kam er in die Hölle. Da er aber so große und breite Füße hatte, trat er dem Teufel auf den Schwanz. Daraufhin war der Teufel so wütend, dass er den Bauern aus der Hölle warf. Er schrie dem Bauern hinterher, dass nie wieder ein Vöhringer in die Hölle kommen werde.

Der Teufel stieg empor

Mit einem Donnerschlag am 6. Januar ’26 stieg nun symbolisch genau dieser Teufel aus seinem Reich empor und wird nun künftig über die Hexen wachen.

Namensgeber und Aushängeschild der Zunft aus Vöhringen ist der Broatschua; eine Figur, die auf den ersten Teil der Sage zurückgeht und die seit 1983 als Einzelfigur den Zug anführt. Ein Vöhringer Bauer soll bei der Ausgestaltung Pate gestanden haben. Gleich wie sein Vorbild hat der Broatschua sehr große und breite Füße.

Warum der Broatschua nicht so gut zu Fuß ist

Das Gehen ist für den Broatschua beim Umzug nicht immer ein reines Vergnügen. Das weiße Sonntagshemd wird mit einer grauen Weste und einer schwarzen Jacke kombiniert, auf der das Wappen prangt. Die bäuerliche bedächtige Maske mit grauem Bart und buschigen Augenbrauen ist markant. Das weißblonde lange Haar ist mit einem schwarzen Hut bedeckt. Eine Leinenhose steckt in schweren breiten Stiefeln. Zusätzlich trägt er um den Körper einen Leinensack, in dem Geschenke für die Zuschauer Platz haben.

Bunte Vielfalt

Seit 2007 bereichert auch eine ganze Broatschuagruppe die bunte Vielfalt der Hästräger mit Schantle, Hansele und Narros. Beachtenswert ist das große Heer der rot-weißen Gardemädchen, die mit ihren fantasievollen Kostümen und sportlichen Tänzen in den einzelnen Stufen immer sehr gut ankommen.

Großes Interesse am Narrenverein

Das Interesse am Narrenverein ist groß. Bereits 1984 zählte er 100 Mitglieder. Als „noch nie dagewesenes Ereignis im Flecken“ (laut Protokoll) erlebten rund 5000 Zuschauer im Jahr 1985 den ersten Umzug mit acht Zünften und 800 Narren.

Elferrat, Hexen, Broatschua, Hansele, Schantle, Narros, Gardemädchen und nun noch der Teufel werden nicht nur an der Fasnet aktiv, sondern pflegen auch das Jahr über eine gute Kameradschaft.