Anzeige: Bei Adico steht der Kunde an oberster Stelle

Was motiviert einen Mann, 30 Jahre lang als Unternehmer am Ball zu bleiben und alles für seine Firma und seine Familie zu geben? Was hält ihn in der Selbstständigkeit und in der Region, ganz egal, wie schwierig es Bürokratie, Marktverhältnisse und Wirtschaftsschwankungen auch machen? Die Liebe für den Beruf und die Vision, für die Kunden immer besser zu werden. So ist es zumindest bei Okan Adigüzel. Vor fast 30 Jahren hat er sich mit der Gründung seines eigenen Küchenstudios Adico einen lange gehegten Traum erfüllt.

"Was mich in meinem Beruf und der Selbstständigkeit hält, ist der pure Spaß an meiner Arbeit“, sagt Okan Adigüzel, auch wenn er dabei etwas weniger lächelt als üblich. Er und sein Team planen eigentlich eine komplett neue Ausstellung in den Räumen in der Schillerstraße in Nagold. Der Arbeitsdruck schlägt selbst einer Frohnatur wie Okan Adigüzel ein wenig auf die Stimmung. Denn er ist Perfektionist und legt bei seiner Ausstellung dieselben Maßstäbe an wie bei Küchen, die in Kundenwohnungen montiert werden: Alles muss passen. Dem Adico-Team bleibt nur wenig Zeit, sich für neue Ausstellungsküchen zu entscheiden.

Eine Wahl, die weise und vorausschauend getroffen werden will. „Wir wollen moderne und hochwertige Küchen präsentieren, aber auch möglichst viele unterschiedliche Designs“, erklärt der Küchenfachberater. „Die Küchen müssen allerdings nicht nur uns gefallen, sondern vor allem den Geschmack unserer Kunden treffen.“ Die Kunden und ihre Wünsche sind es, was Okan Adigüzel und sein Team immer im Fokus haben. „Für uns steht an oberster Stelle, den Kunden zufrieden zu stellen.“ Dienstleistung, Facharbeit, Qualität und Auswahl der Marken müssen dafür stimmen, wie er aus Erfahrung weiß.An zweiter Stelle steht der Preis, denn die neue Traumküche muss für Kunden auch bezahlbar sein. Wir nehmen auch keine Anzahlung“, erklärt Okan Adigüzel. „Wir sind erst fertig, wenn unsere Kunden ein Lächeln im Gesicht haben – und auch erst dann stellen wir eine Rechnung.“

Okan Adigüzel hat seine Prioritäten hier klar gesteckt: „Für uns ist die Küche mindestens genauso wichtig wie für den Kunden.“ Immerhin ist die Küche der Ort, an dem die Familie zusammenkommt. Immer für die Kunden da – auf jedem Schritt des Weges Die Familie ist es auch, die Okan Adigüzel Tag für Tag motiviert. Seine Kinder und Enkel möchte er mit seiner eigenen Hände Arbeit gut versorgt wissen, ihnen mit gutem Beispiel in Sachen Arbeitseinstellung vorangehen und gleichzeitig ein Unternehmen aufbauen, auf das sie stolz sein und in dem auch sie–wenn sie es denn möchten–Arbeit finden können. So ist beispielsweise seine Schwester Oya Ljajic Mitinhaberin von Adico und mit ebenso viel Eifer bei der Sache wie Okan Adigüzel. Diesen Unternehmergeist spüren auch die Mitarbeiter. Lilli Becker beispielsweise gehört dem Team erst seit knapp vier Jahren an.

Die Küchenfachberaterin schaute sich damals nach einer neuen Stelle um und stieß online auf das Adico Küchenstudio. Kurz und knapp sei das Vorstellungsgespräch gelaufen – und schon war sie überzeugt und eingestellt. Die familiäre Atmosphäre im Team ist für sie das Highlight. Und mit ihrer Einstellung passt sie auch wunderbar dazu: Der Kundenkontakt liegt ihr besonders am Herzen, eine ausführliche, individuelle Beratung, aus der Kunden mit einem Lächeln, einem guten Gefühl, glücklich und mit der Vision ihrer neuen Küche rausgehen. Für diese hohe Qualität im Kundenservice steht Adico von der ersten Minute des KüchenfindungsProzesses an: Alles aus einer Hand, ohne den Einsatz von Subunternehmern, das ist die große Stärke des Nagolder Küchenstudios. Dadurch haben Kunden nicht nur einen durchgängigen Ansprechpartner auf dem gesamten Weg zur neuen Küche.

Anfragen können schneller bearbeitet werden. „Wir agieren und reagieren sofort für den Kunden“, betont Okan Adigüzel, der selbst viel auf Baustellen vor Ort unterwegs ist. Schon während der Montage kontrolliert das Team, ob alles einwandfrei ist. Sollte ein Kunde doch mal nicht zufrieden, ein Schrank nicht richtig eingestellt oder eine Lampe nicht optimal gesetzt sein, ist das Team sofort wieder vor Ort und kümmert sich darum. Erst, wenn jeder Wunsch anstandslos zur Realität geworden ist, ist die Arbeit von Adico getan.

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel