2 Cornelia Dörrenbächer und ihr Team nehmen sich Zeit für ihre Patienten.Foto: Priestersbach Foto: Schwarzwälder Bote

Seit vier Wochen hat das Team der Allgemeinarztpraxis von Cornelia Dörrenbächer sein neues Domizil in der Nagolder Marktstraße 39 bezogen. "Ich möchte meinen Patienten Kontinuität anbieten und sie in allen Lebenslagen begleiten", unterstreicht Praxisinhaberin Cornelia Dörrenbächer.

och zunächst mal ist sie vor allem dankbar, froh und stolz, dass der Praxisumbau in zwei Wochen bewerkstelligt wurde. In ihren Augen war es "einfach nur genial", wie Architekt Nico Dürr und die Firmen Finkbeiner (Schreiner), Ehniss (Boden), Walz (Stuckateur und Malerarbeiten), Günther (Sanitär-Installation), Monauni (Elektriker) sowie Brösamle (Hardwareinstallation) das Just in Time hingekriegt haben. Und so ist die Hausärztin voll des Lobes über die beteiligten Betriebe aus der Region – von denen alle Gewerke "toll ausgeführt wurden".

Seit mehr als 20 Jahren

Seit mehr als 20 Jahren ist Cornelia Dörrenbächer als Ärztin tätig, die meiste Zeit verbrachte sie dabei zunächst bis 2017 in der Anästhesie im Stuttgarter Karl Olga-Krankenhaus sowie im Kreiskrankenhaus Calw. Als sich der Wunsch verstärkte, Patienten über einen längeren Zeitraum zu begleiten, absolvierte Cornelia Dörrenbächer in der Calwer Gemeinschaftspraxis von Dietrich Pfeilsticker und Lothar Ginader eine fundierte Ausbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin. "Das ist eine andere Medizin und man ist da ganz nah an den Menschen", sagt die Ärztin und fügt hinzu: "Eigentlich habe ich den schönsten Job der Welt".

Im vergangenen Jahr hatte sie den Kassensitz von Albrecht Rieber übernommen – und jetzt folgte der Umzug mit ihrem vierköpfigen Team in die neuen Räume in der Marktstraße. "Meine Mitarbeiterinnen haben tolle Ideen und sind voll dabei", lobt Cornelia Dörrenbächer das große Engagement von Isabel Hüther, Anke Hegel, Evelyn Piche und Viktoria Miller. "Das ist schon ein Spitzenteam, und der Umzug hat uns zusammengeschweißt", erklärt die Fachärztin für Allgemeinmedizin, Anästhesie und Notfallmedizin.

Erklärtes Ziel der Nagolder Hausärztin ist es, dass sie sich Zeit nimmt und für die Patienten da ist, wie Cornelia Dörrenbächer unterstreicht. Deshalb macht sie auch Hausbesuche – und betreut in ihrer Corona-Schwerpunkt-Praxis etliche Corona-Patienten. "Vor allem im Dezember und Januar war es richtig schlimm" – und deshalb ist es auch kein Wunder, dass sie darauf setzt, dass "es im April los geht und in den Arztpraxen gegen das Coronavirus geimpft werden kann".