Anzeige Beeindruckende 70-jährige Erfolgsgeschichte

Für alle Interessierten öffnet der Maschinenbauspezialist und Hersteller für Drehteile am Samstag, 20. Oktober, von 10 bis 15 Uhr seine Türen in der Bahnhofstraße 4 in Wellendingen.

GUK-Falzmaschinen wurde von Karl Griesser und Anton Kunzmann im Jahr 1948 gegründet. Aus dem kleinen Betrieb aus dem Ortszentrum ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das heute in vierter Generation geführt wird, gewachsen. Am Hauptsitz in Wellendingen und drei weiteren Produktions-, Service- und Vertriebsstandorten weltweit, ist man spezialisiert auf die Herstellung von Drehteilen für namhafte Kunden wie Bosch und Falzmaschinen zur Weiterverarbeitung von Papier in der grafischen und pharmazeutischen Industrie.

Hohe Wertschätzung für das hohe GUK-Qualitätsniveau gibt es in der ganzen Welt