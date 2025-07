Mit der breit aufgestellten Estrichabteilung führt das Unternehmen Zement- und Fließestricharbeiten mit der dazugehörigen Dämmung aus. Der modern ausgestattete Fuhrpark sichert den Kunden eine schnelle und solide Ausführung im Neubau sowie in der Altbausanierung.

800 Quadratmeter große Ausstellung

Musteroberflächen in der Ausstellung. Foto: Lothar Herzog

Auf der Suche nach Qualität und Auswahl bei Fliesen sowie Terrassenplatten aller Art finden Bauherren bei der BEA GmbH in der Heiligenbronner Straße 67 bis 69 die richtige Adresse. In der circa 800 Quadratmeter großen Ausstellung werden die neuesten Trends der Keramikindustrie für den Innen- und Außenbereich angeboten.

Abholmarkt mit rund 100 verschiedenen Fliesenmodellen

Im Abholmarkt sind rund 100 verschiedenen Fliesenmodelle vorrätig und können sofort mitgenommen und verlegt werden. Passende Baustoffe sowie die dazugehörigen Werkzeuge runden das Sortiment im Abholmarkt ab.

Fliesen aus Italien, Spanien und Portugal

Als Direktimporteur steht das Fliesenfachgeschäft BEA für qualitativ hochwertige Fliesen aus Italien, Spanien und Portugal. Auf Wunsch können die Fliesen dem Grundriss entsprechend im 3D-Planungsprogramm für den Kunden visualisiert werden.

Professionelle handwerkliche Dienstleistungen

Der moderne BEA-Fuhrpark Foto: BEA

Fliesenverlegearbeiten zählen zur langjährigen Kompetenz der BEA GmbH. Neben dem Handel von Fliesen, Kork- und Vinylbodenbelägen setzt das Schramberger Traditions-Unternehmen bewusst auf professionelle handwerkliche Dienstleistungen bei der Fliesen- und Estrichverlegung in höchster Qualität und Sorgfalt. Dabei stehen bei BEA kompetente Beratung und Service an erster Stelle. „Kommen Sie einfach bei uns in Sulgen in der Heiligenbronner Straße 67 bis 69 vorbei.“

Weitere Informationen über die Firma BEA gibt es auf der Website unter www.bea-fliesen-estriche.de