Anzeige Bayrisches Flair in der Schlichemhalle

Musikalische Gäste hat der Musikverein Tieringen zu seinem Oktoberfest in der Schlichemhalle eingeladen. Am Sobald am Samstag um 19 Uhr das Fass angestocken ist – Einlass ist bereits ab 18 Uhr – ist für zünftige musikalische Umrahmung gesorgt: Dann spielen die Musikvereine aus Steinhofen, aus Vilsingen und aus Zimmern unter der Burg für die Gäste. Zudem finden verschiedenste Wettspiele zwischen den Musikvereinen statt.

Am Sonntag geht es dann ab 11 Uhr mit dem traditionellen Kilbefest weiter. Beginnen mit dem Frühshoppenkonzert wird der Musikverein aus Gösslingen. Unterhaltsam wird auch der Nachmittag: Zu Kaffee und Kuchen spielt die Jugendkapelle des Musikvereins Tieringen, und danach treten die "Original Tieringer Hofmusikanten" auf. Außerdem stehen bei der traditionelle Tieringer Kilbe am Sonntag natürlich Schätzspiele und der traditionelle Hammellauf auf dem Programm. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt.