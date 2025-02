Ebinger Thomaskirche verkauft An Cäsars Geburtstag endet eine Ära

364 Tage nach dem Abschied von der Friedenskirche feiert die evangelische Kirchengemeinde Ebingen den letzten Gottesdienst in der Thomaskirche in der Oststadt. Diese bleibt jedoch Kirche, was den geschäftsführenden Pfarrer Thomas Soffner richtig freut.