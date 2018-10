Anzeige Baugenossenschaft hat Grund zum Feiern

Was 2011 mit einem Architekturwettbewerb begann und von 2012 bis heute mit Investitionen von rund 20 Millionen Euro in der Südstadt realisiert wurde, ist jetzt an elf Neubauten mit 120 Wohneinheiten, Tiefgaragen und der neuen BGV-Geschäftsstelle abzulesen.

In stadtzentraler Lage ist jetzt modernes, offenes und ökologisch verträgliches Wohnen in KfW-Effizienzhäusern-55 möglich, in gut gedämmten, über Kraftwärmekopplung und eine Pelletsheizanlage gewärmte Häusern und Wohnungen also, die 45 Prozent weniger Primärenergie im Jahr benötigen als ein vergleichbarer Neubau herkömmlicher Bauweise.

"Das Quartier ist fertig, komplett vermietet und die Mieten liegen unter Neubauniveau" – Andreas Scherer und Franz Eisele, kaufmännischer und technischer Vorstand, wissen nicht erst seit der immensen Nachfrage, dass man mit dem Warenburgareal nach den Plänen der Freiburger Architekten Melder + Binkert dem dringenden Bedarf Rechnung trug, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Der dritte und letzte Bauabschnitt mit 32 Wohnungen wurde deshalb auch schneller umgesetzt als zunächst geplant.