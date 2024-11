Anzeige: Bauernhof-Weihnachtsmarkt auf dem Biolandhof Frey in Dürrenmettstetten

Bauernhof-Weihnachtsmarkt auf dem Biolandhof Frey in Dürrenmettstetten

1 Der Weihnachtsmarkt auf dem Biolandhof Frey hat eine ganz besondere Atmosphäre. Foto: /Frey

Am Samstag, 7. Dezember, gibt es auf dem Biolandhof der Familie Frey, Dettinger Straße 27 in Dürrenmettstetten, einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt. Zum Markt gehören viele regionale Produkte, Führungen und auch eine Landwirtschafts-und Agrarmesse.









Auf dem Weihnachtsmarkt des Biolandhofs Frey in Dürrenmettstetten warten unter anderem Weihnachtskrippen, Töpfereiartikel, Küchenartikel, Strickwaren, Gedrechseltes, Liköre und Honigprodukte auf die Besucher. Der Weihnachtsmarkt öffnet um 10 Uhr und bietet weihnachtliche Atmosphäre bis gegen 20 Uhr. Daran schließt sich in der nagelneuen Halle des Bauernhofs ein gemütlicher Ausklang an.