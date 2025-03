Auf dem Messegelände Offenburg lockt am Samstag, 8., und Sonntag, 9. März, die „BAUEN WOHNEN Garten & Genuss“ – gemeinsam mit „kreativ offenburg Frühlingserwachen“.

Vielfalt pur ist garantiert: Die „BAUEN WOHNEN Garten & Genuss“ präsentiert sich 2025 erneut mit dem Kreativ-Markt „kreativ Offenburg Frühlingserwachen“.

Die beliebte Messe lädt am 8. und 9. März wieder ein, mit einem breiten Spektrum an Trends und Innovationen in den Bereichen Bauen, Wohnen, Garten und Genuss zu begeistern. Ein Highlight ist die abermalige Integration des Kreativ-Markts „kreativ Offenburg Frühlingserwachen“, der kreativen Köpfen und DIY-Enthusiasten eine Plattform bietet.

„Der Kreativ-Markt ist eine Bereicherung für unser Messekonzept und bringt eine kreative Note in unser umfassendes Angebot. Wir möchten Raum für Innovationen und kreative Inspiration schaffen“, so Alexander Fritz, Leiter Publikumsmessen.

Die Messe BAUEN WOHNEN Garten & Genuss soll mit dem Kreativ-Markt Raum für Innovationen und kreative Inspiration schaffen. Foto: Messe Offenburg

Im Bereich Bauen erwarten Bauherren und Immobilienbesitzer spannende Einblicke in ökologisches, energieeffizientes und nachhaltiges Bauen. Von Renovierungslösungen bis hin zu Smart-Home-Systemen decken die Aussteller ein breites Spektrum ab. Im Fokus stehen Themen wie erneuerbare Energien und innovative Heizsysteme.

Der Bereich Wohnen präsentiert sich vielfältig – von modernen Designlösungen bis zu rustikalem Landhausstil. Besucher können kreative Akzente für ihre Wohnräume entdecken, sei es durch Einrichtungsideen oder dekorative Details.Im Gartenbereich dreht sich alles um die Gestaltung des persönlichen Outdoor-Paradieses. Hier finden sich hochwertige Gartenmöbel, Dekorationen und innovative Pool- sowie Überdachungslösungen.

Der Bereich Genuss lädt mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region und internationalen Spezialitäten zum Verweilen ein.

Die Messe ist am 8. und 9. März 2025 jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Veranstaltungsort ist die Messe Offenburg, Baden-Arena und Ortenauhalle, Schutterwälder Straße 3, 77656 Offenburg. Tickets sind online unter www.bauenwohnengarten.de/tickets erhältlich. Die Tageskarte kostet acht, ermäßigt sechs Euro. Kinder bis 16 Jahre in Begleitung ihrer Eltern haben freien Eintritt.

Kontaktmöglichkeiten

Weitere Informationen sind unter www.bauenwohnengarten.de erhältlich. Für Fragen steht das Team der Messe Offenburg unter fritz@messe-offenburg.de oder unter Telefon 0781/9 22 62 19 zur Verfügung.