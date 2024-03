Auf dem Messegelände Offenburg lockt am Samstag,16., und Sonntag, 17. März, die „BAUEN WOHNEN Garten & Genuss“ – gemeinsam mit „kreativ offenburg Frühlingserwachen 2024“.

Die Messe Offenburg lädt zur BAUEN WOHNEN Garten & Genuss am 16. und 17. März ein. Auf dem Messegelände präsentieren sich rund 100 Aussteller aus den namensgebenden Bereichen sowie mehr als 50 Aussteller des Kreativ Markts auf 10 500 Quadratmetern in zwei Messehallen.

„Die BAUEN WOHNEN Garten & Genuss ist eine einzigartige Plattform, die es unseren Besuchern ermöglicht, sich umfassend über die aktuellen Trends und Angebote in diesen Bereichen zu informieren. Gemeinsam mit „kreativ offenburg Frühlingserwachen 2024“ bieten wir ein inspirierendes Erlebnis für alle, die auf der Suche nach neuen Ideen und Impulsen für ihr Zuhause sind“, betont Alexander Fritz, Leiter Publikumsmessen.

Lesen Sie auch

Die Baden-Arena wird zum Zentrum für Bau- und Wohnbegeisterte. Hier erhalten Bauherren und Immobilienbesitzer einen umfassenden Einblick in ökologisches, energieeffizientes und werthaltiges Bauen, Renovieren, Sanieren und Modernisieren.

Themen sind Fertighäuser, Holzbau, erneuerbare Energien und vieles mehr

Am Wochenende präsentieren sich unter anderem Fertighaus-Anbieter und Holzhaus-Spezialisten sowie Firmen mit dem Fokus auf Energieberatung und -versorgung sowie Heizungssysteme und erneuerbare Energien. Auch Wohnkomfort ist ein großes Thema: Von Heizkaminen, Saunen, Lofttüren bis zu stilvollen Badeinrichtungen präsentieren die Aussteller Produkte für jeden Geschmack und jedes Budget.

In der Ortenauhalle erblüht während der BAUEN WOHNEN Garten & Genuss ein vielfältiger Themenbereich rund um den Garten. Ein Highlight ist der Pool- und Schwimmbadbau. Doch nicht nur das Wasser macht den Garten zu einem gemütlichen Rückzugsort. Die Aussteller präsentieren eine Vielfalt an Überdachungslösungen, Gartenmöbeln, Deko und Accessoires, die Komfort und Stil vereinen.

Ein weiteres Highlight der Messe ist das Fach-Forum Energie, das täglich von 11 bis 16.30 Uhr stattfindet. Hier halten Experten Vorträge, um die Messebesucher bestmöglich zu informieren – beispielsweise zu den Themen Energieeffizienz und Energieversorgung der Zukunft, PV-Anlagen für Balkone und Terrassen oder Heizungstausch und Lüftungsanlagen.

Die Veranstaltung ist am 16. und 17. März jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Veranstaltungsort ist die Messe Offenburg, Schutterwälder Straße 3. Es sind ausreichend Parkplätze am Messegelände vorhanden.

Das Ticket für Samstag oder Sonntag ist für acht Euro (ermäßigt sechs Euro) an der Tageskasse erhältlich. Tickets sind aber auch online unter www.bauenwohnengarten.de/tickets buchbar. Kinder bis 16 Jahre in Begleitung ihrer Eltern haben freien Eintritt. Für die Jüngsten ist eine Kinderbetreuung eingerichtet, so dass die Erwachsenen ungestört bummeln können.