Anzeige Bau- und Projektmanagement aus einer Hand

Seit Jahresanfang ist Alexander Schinkel mit seinem Unternehmen im so genannten Eugen-Zeyher-Gebäude in der gleichnamigen Straße in Althengstett ansässig. Von den ersten Beratungen und Grundlagen bis zur schlüsselfertigen Übergabe bietet die umfirmierte Schinkel GmbH Bau- und Projektmanagement alles aus einer Hand.