Die Burg Hohenzollern ist zwar das bekannteste Ausflugsziel bei Hechingen, aber auch vergleichsweise junge Angebote wie Barfußpfad, Märchenpfad und Schaukelwanderweg ziehen längst viele Besucher an, vor allem auch Familien mit Kindern. Minigol spielen kann man hier auch mit Burgblick. Längst ist Hechingen zum vielseitigen Ausflugsziel geworden.

So etwas wie den Märchenpfad muss man einfach mit Kindern erlebt haben. Der Martinsberg, wo der Weg entlangführt, ist schon lange ein beliebtes Spazierganggelände bei Hechingen. Knorrige Kiefern, Wachholderbüsche, ein Blick in eine märchenhafte Landschaftsmischung aus Wald, Feldern und Birkenalleen. Der Märchenpfad dort führt an liebevoll gestalteten Märchenszenerien mitten in der Landschaft vorbei. Die Hexe grinst aus einer Hütte unter Bäumen, der gestiefelte Kater zeigt stolz sein Schuhwerk, und aus einem richtigen kleinen turm lässt Rapunzel ihr Haar herunter. Erwachsene sollten vorher vielleicht die gängigsten Grimmschen Märchen lesen und dann vor Ort ihren Kindern erzählen. Das können unvergessliche Erinnerungen werden.

Und anschließend ein paar Runden Minigolf

Ganz in der Nähe des Märchenpfads ist dann noch die Minigolfanlage Rapphof. Auch das garantiert viel Spaß in der Gruppe, egal für welches Alter.

Ohnehin sind es die einfachen Freuden, die oft am meisten Spaß machen. Barfuß laufen, zum Beispiel. Dazu bietet Hechingen ein besonderes Gelände im so genannten Feilbachtal. Nicht umsonst heißt dieses Angebot "Erleb-dich-Pfad". Wie fühlt sich Kies, Sand, Rindenmulch an, wie das balancieren mit nackten Füßen auf einem Stamm oder das Waten im kühlen Bächlein? Wer hier den schlängeligen und vielseitigen Pfad wandert, bekommt das zu spüren. Eine wunderbare gemeinsame Aktivität mit Kindern. Und die Fußwasch-Station am Ende der Tour kommt dann sehr gelegen.

Praktischerweise ist dort auch gleich der Startpunkt für Hechingens jüngste Super-Attraktion. Den Schaukelweg Häppy. Geniale Idee: Die Schaukeln ziehen sich auf einerm kleinen Rundkurs durch das Feilbachtal, durch den historischen Fürstengarten, dann aber auch durch die Stadt bis zum Erholungsgelände an der Starzel. Am Wegesrand gibt es immer wieder Schaukeln zu entdecken. Mal in Holzpferdform, mal groß, mal klein, zum wippen, baumeln und balancieren. Und auch eine Acht-Meter-Riesenrutsche gehört dazu. Dass Hechingens neuer Obertorplatz am Weg liegt, der mit seinen nicht nur von Kindern heiß geliebten Wasserspielen eine Attraktion für sich ist, macht eine Runde Schaukelpfad zu einem wirklich umfassenden Erlebnis.