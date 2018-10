Anzeige Balinger Einzelhändler laden ein

Bereits ab 11.30 Uhr wird auf dem Marktplatz Bewirtung angeboten, und von 11.30 bis 13 Uhr spielt die Big Band Balingen ihre "Big Band Hits" auf dem Marktplatz.. Und weil parallel zum verkaufsoffenen Sonntag das internationale Festival "Sackpfeifen in Schwaben" stattfindet, werden auf dem Marktplatz internationale Musikgruppen für Unterhaltung sorgen.

Um 14.30 Uhr findet auf dem Marktplatz ein Platzkonzert unter dem Motto "Sackpfeifen in Schwaben" statt. Internationale Folklore gibt es auch am Nachmittag: Ab 16.30 Uhr werden die Musikgruppen dann an mehreren anderen Stellen in der Stadt – zwischen Viehmarktplatz und Bahnhofstraße – aufspielen.

In der Fußgängerzone findet eine Autoshow von Balinger Autohäusern statt. Von 13 Uhr an öffnen dann die Geschäfte in der Innenstadt sowie im Industriegebiet Auf Gehrn ihre Türen. Laut Ankündigung des Handels- und Gewerbevereins gibt es ein attraktives Warenangebot – und außerdem in vielen Geschäften die eine oder andere extra für diesen Einkaufssonntag abgestimmte Überraschung. Auf dem Marktplatz sind zudem diverse Promo-Stände aufgebaut.