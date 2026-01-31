Balgheimer „Schützen“ hat sich von der Dorfwirtschaft mit Vesperkarte zu einem gutbürgerlichen Gasthaus entwickelt, das Gäste aus dem ganzen Umland hat.

Der „Schützen“ in Balgheim ist bekannt und beliebt für seine gutbürgerliche deutsche Küche. „Wir haben Stammgäste aus dem ganzen Umland“, freut sich Regina Mattes, deren Familie den „Schützen“ schon seit Generationen betreibt. Neben den Gästen aus Balgheim kommen auch Gäste bis aus dem Raum Balingen, aus Tuttlingen, vom Heuberg, aus Rottweil, Denkingen, Frittlingen und Spaichingen zum „Schützen“, um sich das Essen von Familie Mattes schmecken zu lassen.

Zwiebelrostbraten beliebt „Besonders beliebt sind unser Zwiebelrostbraten, das Rumpsteak und bei den Vesper-Gästen natürlich unser Wurstsalat“, freut sich Koch Yannik Mattes. Viele seiner Stammgäste gewann der „Schützen“ im Laufe der Zeit durch eine gute Mundpropaganda.

„Schützen“ gehört schon lange zu Balgheim

Zu Balgheim gehört der „Schützen“ schon sehr lang. „Vor langer Zeit gab es hier mal eine Poststation. Meine Eltern betrieben nebenbei noch eine Landwirtschaft“, plaudert Regina Mattes aus der Familiengeschichte. Ihre Eltern betrieben den „Schützen“ als Dorfwirtschaft mit Vesperkarte. „Als ich übernahm, führte ich das Gasthaus erst mal so weiter und begann dann damit, Geburtstage und Familienfeiern auszurichten, bei denen wir richtig gekocht haben.“ Wie ihr Sohn Yannik ist auch Regina Mattes gelernte Köchin. Sie lernte einst im Landgasthof „Frieden“ in Rengetsweiler (Meßkirch).

Gemütlich: Der Gastraum des „Schützen“. Foto: Eric Zerm

Mittagstisch gut besucht

Ihr Mann Thomas Mattes brachtet dann die Idee eines Mittagstisches in den Betrieb ein; ein Angebot, das vor allem von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Firmen der Umgebung und von Senioren dankend angenommen wird. „Im September werden es neun Jahre sein, dass wir einen Mittagstisch anbieten“, so Thomas Mattes. „Wir haben mittags durchschnittlich 45 Leute hier“, sagt Yannik Mattes. Zur Auswahl stehen dabei stets drei Gerichte; eine Speise mit Schwein, ein Gericht mit Pute, Rind, Hähnchen oder Fisch und eine vegetarische Speise. „Die Speisen stehen auf unserer Internetseite. Dann können die Leute anrufen, das Essen bestellen, und dann ist es mittags zur richtigen Zeit fertig.“ Ein regelrechter Mittagstisch-Renner ist der Tafelspitz. „Dann rennt man uns hier die Bude ein“, scherzt Regina Mattes. Ein beliebtes Fasnetsessen gibt es während der närrischen Tage auch: saure Kutteln.

Koch Yannik Mattes in seinem neuen Küchenreich. Foto: Eric Zerm

Ausgeschenkt wird im „Schützen“ – neben den üblichen Softdrinks, Fruchtschorles und Kaffeegetränken – hauptsächlich Hirschbier. Zudem gibt es Wein aus der Region.

Geöffnet ist das Gasthaus „Schützen“ in Balgheim, Spaichinger Straße 6, montags, dienstags, donnerstags, freitags und sonntags jeweils von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr und von 17 Uhr bis 23 Uhr. Samstags ist der „Schützen“ von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Mittwoch ist Ruhetag. Weitere Informationen: https://schuetzen-balgheim.de/.