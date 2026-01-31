Balgheimer „Schützen“ hat sich von der Dorfwirtschaft mit Vesperkarte zu einem gutbürgerlichen Gasthaus entwickelt, das Gäste aus dem ganzen Umland hat.
Der „Schützen“ in Balgheim ist bekannt und beliebt für seine gutbürgerliche deutsche Küche. „Wir haben Stammgäste aus dem ganzen Umland“, freut sich Regina Mattes, deren Familie den „Schützen“ schon seit Generationen betreibt. Neben den Gästen aus Balgheim kommen auch Gäste bis aus dem Raum Balingen, aus Tuttlingen, vom Heuberg, aus Rottweil, Denkingen, Frittlingen und Spaichingen zum „Schützen“, um sich das Essen von Familie Mattes schmecken zu lassen.