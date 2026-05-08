Von Freitag, 8. Mai, bis Sonntag, 10. Mai, wird es in Aistaig bei der Turnhalle zum Bärlauchfest der Narrenzunft Aistaig gemütlich. Das Fest hat mehrere Neuerungen.

Das Bärlauchfest der Narrenzunft Aistaig präsentiert sich in diesem Jahr etwas anders als bisher. Die erste Neuerung: Das Fest findet nicht mehr in der Dorfmitte statt, sondern direkt vor der Turnhalle. Hier wird das Bärlauchfest im Festzelt am Freitag, 8. Mai, um genau 18 Uhr gleich mit der zweiten Neuerung eröffnet. Zum ersten Mal gibt es einen offiziellen Fassanstich.

Wer sticht das Fass an? Der Fassanstich wird von Narren-Präsident Timo Hiller-Giek geleitet und von der kleinen Besetzung des Musikvereins Aistaig begleitet. Mit dabei sind auch Vertreter anderer Vereine, Oberndorfs Bürgermeister Matthias Winter und Aistaigs Ortsvorsteher Frank Ade. Wer zum Fassanstich den Hammer schwingen wird, ist noch ein Geheimnis. Sicher ist nur: Das Publikum wird zählen, wie viele Schläge nötig sein werden, bis das frische Bier dann in die Krüge fließen kann.

Gutes Essen zum Feierabend

Zielgruppen des ersten Festabends sind vor allem die Belegschaft der heimischen Unternehmen und auch Gruppen aus den Vereinen. Diese haben im Vorfeld alle schon Einladungen erhalten und hatten die Gelegenheit, Tische zu reservieren. Zu hören sind am Abend die Flößermusikanten.

Was zu „Beats & Bärlauch“ ansteht

Der Samstag, 9. Mai, steht beim Bärlauchfest ab 18 Uhr unter dem Titel „Beats & Bärlauch“. Für die leider verhinderte Formation „Das Tomatenhaus“ springt das Duo „Fabi & Matze“ ein, das beim Bärlauchfest Aistaig schon wohlbekannt ist. „Die beiden spielten mal in einer Band, jetzt treten sie als Duo auf“, verrät Marco Schaible, Schriftführer der Narrenzunft. Die beiden begeistern das Publikum mit Coverversionen von Hits aus Rock- und Popmusik. „Der Samstagabend dauerte in den vergangenen Jahren immer bis ein oder zwei Uhr nachts“, weiß Schaible.

Überraschungen zum Muttertagsfrühschoppen

Der dritte Festtag bringt am Sonntag, 10. Mai, die dritte Neuerung beim Bärlauchfest in Aistaig. Statt zum gewohnten Oldtimertreffen wird ab 10.30 Uhr in diesem Jahr zum Muttertagsfrühschoppen eingeladen. Auf Mütter wartet zum Festsonntag auch eine kleine Überraschung.

Von „Quetschblech“ bis zum Musikverein Aistaig

„Zwischen 11 und 13 Uhr spielt ,Quetschblech’ aus Bochingen“, sagt Marco Schaible. Ebenfalls zu hören ist am Sonntag der Musikverein Aistaig, der beim Bärlauchfest regelmäßig spielt. „Wir haben gemerkt, dass es gut ist, wenn wir zwei Akteure haben, die Musik machen. Dann entstehen keine so großen Lücken“, sagt Schaible.

Auch die Vereine präsentieren sich

Am Sonntag, 10. Mai, bietet das Bärlauchfest auch anderen Vereinen eine Plattform, sich zu präsentieren. Laut Schaible sind zum Beispiel die Sportschützen Aistaig mit einer Schießbude vor Ort. Der Tischtennisverein wiederum bringt eine Tischtennisplatte mit und einen Roboter, der Spielern an der Platte die Bälle zuschießt. Der Turn- und Sportverein Aistaig bringt eine Torwand mit.

Die Attraktionen für die Kinder

Darüber hinaus wird für die Kinder eine Spielstraße aufgebaut. Die Spielstraße ist bei gutem Wetter draußen, bei schlechtem Wetter ist sie im Foyer der Turnhalle zu finden.

Beliebte Bärlauchgerichte

Auf der Speisekarte steht an allen drei Festtagen Deftiges vom Burger im Laugenweckle über Pommes und Currywurst bis Wedges mit Bärlauchdip. Am Sonntag, 10. Mai, werden darüber hinaus die beliebten Bärlauchspezialitäten serviert. Marco Schaible kündigt zum Beispiel Bärlauch-Maultaschen nach einem Aistaiger Rezept an. Angeboten wird zudem Bärlauchpenne.

Die Getränkeauswahl

Ausgeschenkt werden Alpirsbacher Bier, Sekt und Weine aus dem Durbachtal, Alpirsbacher Kloster-Limonaden, und es wird auch eine Aperolbar geben.