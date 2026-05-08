Von Freitag, 8. Mai, bis Sonntag, 10. Mai, wird es in Aistaig bei der Turnhalle zum Bärlauchfest der Narrenzunft Aistaig gemütlich. Das Fest hat mehrere Neuerungen.
Das Bärlauchfest der Narrenzunft Aistaig präsentiert sich in diesem Jahr etwas anders als bisher. Die erste Neuerung: Das Fest findet nicht mehr in der Dorfmitte statt, sondern direkt vor der Turnhalle. Hier wird das Bärlauchfest im Festzelt am Freitag, 8. Mai, um genau 18 Uhr gleich mit der zweiten Neuerung eröffnet. Zum ersten Mal gibt es einen offiziellen Fassanstich.