Anzeige Bälle und mehr: Ein Termin jagt dem nächsten

Ein Termin jagt dem nächsten. Zu den Bällen in der Hohenzollernhalle gibt’s noch Karten im Vorverkauf. Wer sich auf die Abendkasse verlässt, muss Glück haben.

Seniorenfasnet feiert die Nikolauspfarrei am Freitag, 2. Februar, ab 14.30 Uhr im Gemeindezentrum. Das Zollern-Duo sorgt für Stimmung und die Bisinger Hexen sind zu Gast. Die Prunksitzung der MK Thanheim ist am Samstag, 3. Februar, ab 20 Uhr in der Hohenzollernhalle. Dem Publikum wird ein buntes Programm serviert. Karten gibt’s unter 0151/68 46 21 63.

Zum Auftakt am Schmotzigen Dauschteg steht gegen 9 Uhr die Schülerbefreiung durch die Nichthuldiger und Kirchamäus an. Nachmittags um 15 Uhr erfolgt die Rathausübernahme mit Maus-Rausheka und Huldigung des Schultes. Einzelne Zeremonien ziehen auch die Maurochen und die Gempleswatter in ihren Ortschaften durch. So laden die Maurochen nach der Kindergartenbefreiung ins alte Schulhaus zum Kesselfleisch essen ab 11.30 Uhr ein – ebenso nachmittags zur Unterhaltung mit buntem Kinderprogramm und dem Zollern-Duo.