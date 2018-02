Anzeige Bäckerei für Möttlingen

Das ist ja richtig toll geworden, schönes Farbkonzept und so gemütlich, ist da zu hören. Besitzerin Anna Renschler kommt kaum zum Verschnaufen. Pausenlos reicht sie Croissants, Brötchen, Kaffee, Käselaugenstangen, Brezeln und vieles mehr über die Theke. Hinter den Kulissen ist ihr Mann, Uwe Renschler am Schwitzen. Der gelernte Bäcker schiebt Teiglinge in den Ofen, glasiert Plunderstücke und belaugt Brezeln.

Für das Ehepaar Renschler ist mit der Eröffnung von "Anna’s Backlädle" ein Traum in Erfüllung gegangen. "Wir überlegen schon seit acht Jahren, ob wir was Eigenes machen wollen", berichtet Uwe Renschler. Seine Frau Anna ist auch vom Fach. Zehn Jahre hat sie in Calw-Stammheim als Bäckerei-Fachverkäuferin gearbeitet. Uwe Renschler hat es 2013 beruflich ins Landratsamt verschlagen. Eine Mehlstauballergie hat ihm die Arbeit als Bäcker unmöglich gemacht: "Trotzdem hat es mir immer in den Fingern gejuckt, wenn ich eine Bäckerei betreten habe." Jetzt freue er sich darauf seine Frau vor und nach dem Arbeiten am Ofen zu unterstützen. Da ist es auch kein Problem für ihn, morgens um drei aus dem Bett in die Backstube zu steigen.

Auch bisher hat das Ehepaar bereits viel Arbeit in das Backlädle gesteckt. Ein zeitfressendes Genehmigungsverfahren hat die beiden viele Nerven gekostet. Viele Freunde und Familienmitglieder haben mitgeholfen um das alles möglich zu machen, berichtet Uwe Renschler und hebt dabei besonders den Einsatz von Caroline Haug hervor.