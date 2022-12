5 Hier kann man gemütlich im Café verweilen. Foto: Thomas Fritsch

Die Bäckerei Saur lockt ab dem 14. Dezember in ihrer neuen Filiale in Egenhauen mit einem breitem Warenangebot und einem gemütlichen Gastraum sowohl auswärtige als auch ortsansässige Kunden.















Egenhausen - Vorfreude lag in der Luft, und Sven Holder, Bürgermeister von Egenhausen, brachte es auf den richtigen Nenner mit einem Zitat von Hermann Hesse: "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne." Erstmals eröffnet der Horber Bäcker Saur eine Filiale im Kreis Calw, und insofern passte der Spruch des aus Calw stammenden Dichters besonders gut. Versammelt waren etwa 100 Personen im neuen Café an der Walddorferstraße, um bei einem Empfang vor der Eröffnung die gemeinsame Leistung zu zelebrieren: Gemeinderäte und Leute aus dem Ort, Planer und Handwerker aus der ganzen Region, Mitarbeiterinnen der Bäckerei und natürlich die Familie Saur selbst. Ab der offiziellen Eröffnung am Mittwoch, 14. Dezember, kommt deren lange Vorarbeit nun Kunden und Café-Gästen zugute – am ganz besonderen Standort.

Es gibt also ab sofort nicht nur einen Bäckerladen mit einem breiten Warenangebot, regionalen Produkten in bester Qualität und kundenfreundlichen Öffnungszeiten, und nicht nur einen weiteren Anziehungspunkt für Auswärtige, die ins Erholungsgebiet Kapf kommen. Es gibt vor allem auch einen gemütlichen großen Raum für Zusammenkünfte der Ortsansässigen – etwas, das in Egenhausen lange gefehlt hat.

Zwei Zufahrten

Zufahrten zu den Parkplätzen gibt es von beiden Seiten, von der L 353 auf der Südseite und der Walddorferstraße auf der Nordseite, wo der Eingang liegt. Alles ist barrierefrei eingerichtet, inklusive der Waschräume. Wer auf dem Sprung ist und einen warmen Imbiss zum Mitnehmen möchte, sieht am Eingang gleich die Heißtheke vor sich. Dann kommen die Brote und Brötchen, die kalten Imbisse, süße Stückle, Kuchen und Torten, schließlich die warmen und kalten Getränke. (Es gibt Hochdorfer Bier.)

Am Ende der Theke geht es nach rechts in den großen hellen Gastraum mit etwa 55 Sitzplätzen, oder gerade aus zu Tischen im Freien mit einer weiten Aussicht über die Landschaft. Hier sind weitere 60 Plätze, von denen viele überdacht sind. Ein paar wenige Stehtische sind bereitgestellt, und auch ein Wagen für benutztes Geschirr.

Geöffnet ist das Café, das von Sabrina Schmidt aus Haiterbach geleitet wird, werktags bereits ab 5 Uhr und bis 19 Uhr. So hofft man, auch Schichtlern mit unterschiedlichem Feierabend entgegenzukommen. Samstags ist von 6 bis 18 Uhr geöffnet, und sonntags von 7.30 bis 18 Uhr. Je nach Tageszeit und Saison werden Gäste ein angenehm wechselndes Lichtspiel erleben, dank der Lage und des Designs.

Regionales Konzept

Ganz besonders an der neuen Filiale des Bäckers Saur in Egenhausen ist die einmalige Lage mit Blick in die Weite. Jedoch steckt auch in den Produkten etwas Besonders – nämlich ein regionales Konzept. Es werden Zutaten aus der Umgebung verwendet, wo immer möglich. Es kommen traditionelle Arbeitsmethoden zum Einsatz. Strom für die Kühlung und den Steinofen kommt direkt vom Dach. Und Lehrlinge – etwa im Verkauf – kommen öfters direkt aus dem Ort.

Wenn man zum großen Dinkelsortiment greift, für das Saur bekannt ist, dann hat man Dinkel aus dem Umland in der Hand. Beim "Landeier Frühstück" hört man fast die Hühner gackern. Im Kartoffelbrot sind Erdäpfel aus der Region, und im Fleischkäseweckle steckt die Arbeit einer hiesigen Metzgerei.

Seit Jahrzehnten betreibt Saur das Networking mit Betrieben in der Umgebung. So werden lokale Strukturen erhalten und Transportwege verkürzt, Frische und Qualität gesichert. Auch Landwirte sind einbezogen: nach Absprache bauen sie zum Beispiel genau die Getreidesorte an, aus der ein leckeres Emmerbrot entsteht.

Freilich gibt es auch Zutaten von weit weg – aber über lokale Fachleute bezogen. Der Kaffee in Egenhausen stammt aus den besten Anbaugebieten der Welt und wird von der Schwarzwaldrösterei in Grüntal verarbeitet: Ausgesuchte Bohnen durchlaufen dort eine schonende Langzeitröstung – gut für die Bekömmlichkeit und das Aroma.

Auch Brotsorten mit „langer Teigführung“

Ähnlich geht es beim Brot zu: Die Überlieferung von früher legt eine "lange Führung" nahe. Lässt man dem Teig genug Zeit (bei der richtigen Temperatur und Luftfeuchte), so wird das Brot bekömmlich, schmackhaft und länger haltbar, ganz ohne Zusätze. Deswegen bietet Saur unter seinen vielen Sorten auch vier "Zwei-Nächte-Brote" an – zurzeit PowerLaible, Dinkelhell, Baguette, und Wilde Kartoffel.

In der Konditorei gilt ebenfalls: Fertigprodukte meiden, möglichst viel selber zubereiten, eigene Rezepte und nur natürliche Aromen verwenden. Im Juni machte das Team einen Sprung zum "next Level". Als Meisterin kehrte Laura Zisler zurück, einstiger Saur-Lehrling und inzwischen weithin als "die Kuchenlady" bekannt (die selbstständige Tätigkeit führt sie an Wochenenden weiter, mit Torten für besondere Anlässe). Für Kunden und Café-Gäste bedeutet das mehr Kuchen-Auswahl und für Sahneliebhaber eine schwere Entscheidung: Tiramisu (Lauras persönliche Lieblingstorte) oder Schwarzwälder (im Kollegenurteil "sensationell")?

Café als Treffpunkt

An Egenhausen wird nunmehr niemand vorbeikommen ohne Blick auf das interessante neue Gebäude: Wirkt nicht massiv, auch nicht fremd – da hat sich jemand richtig was gedacht. Es war nicht einer, sondern viele, die weit über einen Bäckerladen hinaus an ein Café als Treffpunkt gedacht haben.

Jetzt steht das Café des Bäckers Saur, man kann einkaufen oder sich mit Freunden treffen in schönem Ambiente mit viel Holz, gutem Licht und edlem Kaffeeduft. Was von außen kompakt wirkte, ist innen großräumig, hell und einladend. Zur Sonnenseite nach Westen und Süden hat der Gastraum hohe Fenster. Es gibt unterschiedlich große Sitzgruppen und zur Nordseite hin eine gemütliche Ecke vor einer Holzwand. Die Akustik ist hervorragend, dank der Deckenplatten aus Holzwolle gibt es keinen Hall.

Geprägt ist der Innenraum von einer freitragenden Deckenkonstruktion mit nur einem kräftigen Firstbalken. Gewohnte Symmetrien hat man anscheinend bewusst gemieden. Um das angenehme geometrische Vexierspiel besser zu erfassen, kann man wieder nach außen gehen, wo bei warmem Wetter auch Gäste Platz nehmen werden. Die zwei (mit PV-Paneelen versehenen) Dachhälften sind doppelt angeschrägt: Die Firstlinie ist zur Sonnenseite hin leicht aufgekippt. Die Linien der Fassade aus grau lasierten Holzlatten richten sich nach der jeweiligen Dachlinie, nicht nach einer waagerechten Bodenlinie.

Neues Gebäude „nestelt“ sich in die Umgebung ein

Das lässt das Gebäude unaufdringlich erscheinen, gibt ihm eine organische Note. Es nestelt sich in die Umgebung ein und nimmt mit seiner Form den Rhythmus der Landschaft auf – Hügel, Wälder, Felder im ausgewogenen, jedoch nicht symmetrischen Verhältnis. Diese Form ist auch dem spitzdreieckigen Grundstück an der Kreuzung der L 353 und der Walddorfer Straße gut angepasst – der Abzweig zum Erholungsgebiet Egenhäuser Kapf.

Der Freudenstädter Architekt Matthias Jarcke zeichnet verantwortlich, er hat für das Grundkonzept auch die in Stuttgart arbeitenden Planer Daniel Schönle und Dominik Grunewald hinzugezogen. Bauherr war Gerhard Kirn als Grundbesitzer, der in Absprache mit Matthias Saur die Planung bereits 2021 vorstellte und im Gemeinderat Egenhausen Zustimmung und Unterstützung erhielt. Die Inneneinrichtung hat das Bühler Planungsteam Vill übernommen. Sie alle betonen die enorme Leistung der beteiligten Handwerker, die ungewöhnliche Herausforderungen gemeistert haben – und das bei einvernehmlich guter Laune.