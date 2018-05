Anzeige Badespaß im Freien

Auf die Badegäste warten eine wahre Seenlandschaft, bestehend aus mehreren ineinander übergehenden Becken. Mit über 77000 Quadratmetern Fläche bietet das Freibad Raum für eine weitläufige Liegewiese, ein rund 1900 Quadratmeter großes Kombibecken mit einem Nichtschwimmerbereich, in dem die Wassertiefe maximal 1,35 Meter beträgt, dazu Peitschenrutsche, Wasserkanone und Wasserpilz und nicht zuletzt das bis zu 3,80 Meter tiefe Schwimmbecken mit einem Ein-Meter- und einem Drei-Meter-Sprungbrett. Den jüngsten Gästen stehen auf knapp 82 Quadratmetern ein Kinderbecken mit einer maximalen Wassertiefe von 40 Zentimetern, Wasserspiele und Rutsche sowie ein Matschplatz und ein Spielplatz zur Verfügung – dort können sie nach Herzenslust toben, sandeln und matschen.

Samstags, sonntags, an Feiertagen und in den Ferien stehen im Sommer Aqua-Fun mit Clubtanz und Wasserspielen im Außenbereich auf dem Programm – vorausgesetzt, das Wetter ist gut; andernfalls wird in den Innenbereich ausgewichen. Beginn ist um 14.40 Uhr. Auch die kostenlose Wassergymnastik findet bei guter Witterung im Außenbereich statt; sie beginnt täglich um 9.40 Uhr und um 18.15 Uhr, dienstags und donnerstags bereits um 8.10 Uhr. Sportbegeisterte können sich auf dem Beachvolleyballfeld, dem Fußballfeld oder an zwei Tischtennisplatten austoben.

Sonnenhungrige wiederum haben die Möglichkeit, auf den neuen Sonnendecks mit Loungemöbeln oder den knapp 200 Liegen zu entspannen und sich zu bräunen. Die Sonnendecks können auch für spezielle Zwecke wie Feiern oder ein romantisches Essen zu zweit unter der Rufnummer 07431-98147202 reserviert werden. Wen es nach einem Eis gelüstet, bekommt es am Kiosk; wer einer gegrillten Wurst den Vorzug gibt, kann sie am badkap-Grillplatz garen.