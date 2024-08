Vom 31. August bis zum 2. September ist auf dem Festplatz bei der Mühlwieshalle wieder einiges geboten. Der Musikverein Marschalkenzimmern lädt zur Backhaushockete ein. Spezialitäten aus dem Backhaus und viel Musik erwarten die Besucher.

Blasmusik und DJ

Los geht es am Samstagnachmittag, 31. August, um 16 Uhr. Den musikalischen Auftakt übernehmen die Gastgeber vom Musikverein Marschalkenzimmern. Die Kapelle unter der Leitung von András Bori hat ihr Können schon bei zahlreichen Auftritten unter Beweis gestellt. Das Blasorchester hat sich ein breites Repertoire mit zünftiger Blasmusik und modernen Stücken erarbeitet.

Später am Abend übernimmt dann der Musikverein Kressbronn. Die Musiker reisen extra aus dem Bodenseeraum an. Der Verein kann auf eine mehr als 200-jährige Tradition zurückblicken.

Ab 22.30 Uhr übernimmt Leon Ziegler, alias DJ Biggoothy. Zudem wartet auf die Gäste ein Barbetrieb und von 22 bis 23 Uhr ist „Happy-Hour“ mit Korn-Eistee und Shots angesagt. Der Eintritt ist frei. Das Backhaus hat am Samstag und Sonntag geöffnet. Es gibt klassischen Flammkuchen und eine vegetarische Variante mit Käse, Lauch und Radieschen.

Drei Kapellen

Der Sonntag wird ebenfalls musikalisch. Ab 11 Uhr geht es los. Gleich drei Kapellen aus der Umgebung – der Musikverein Hochmössingen, der Musikverein Leinstetten und die Jugendkapelle Km/h – sorgen für Stimmung.

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Daniel Schrägle ist ein Gemeinschaftsprojekt aus den Musikvereinen Hopfau, Leinstetten, Marschalkenzimmern, Dornhan und Glatt. So soll auch der musikalische Nachwuchs gefördert werden.

Am Sonntag dürfen sich die jüngeren Besucher auf das Kinderschminken mit Jasmin Rohm, die selbst aktive Musikerin im Musikverein Marschalkenzimmern ist, freuen. Außerdem gibt es eine Kaffeebar.

Aus kulinarischer Sicht dürfen sich die Gäste auf Schweinebraten, Maultaschen und Linsen mit Spätzle (vegetarisch) freuen.

Traditionell endet die Backhaushockete am Montag, 2. September, mit dem Handwerkervesper. Auf dem Speiseplan stehen zünftige Wurstsalatspezialitäten, teilt der Verein mit.

Eintritt an allen Tagen frei

Die musikalische Unterhaltung übernimmt die 2016 aus dem Musikverein Betzweiler hervorgegangene Formation „Blech gehabt“. Das Repertoire der Musiker erstreckt sich von Polka und Marsch über Gesangseinlagen bis hin zu modernen Titeln.

Der Musikverein Marschalkenzimmern freut sich auf viele Gäste und bedankt sich auch bei den Anwohnern für das Verständnis, teilen die Verantwortlichen mit. Bereits im Jahr 2017 hatte der Musikverein in einen mobilen Backofen investiert und diesen in vielen Stunden Eigenarbeit in einen passenden Anhänger eingebaut. Viele Arbeitsstunden und einiges an Geld wurden investiert. Mit diesem mobilen Backofen ist man seitdem unabhängig und kann direkt vor Ort die leckeren Flammkuchen und Brote backen.

Daneben braucht es ein gut eingespieltes Team und viele fleißige Hände, damit alles reibungslos funktioniert. Auch der Auf- und Abbau des großen Festzeltes neben der Mühlwieshalle muss gemeinsam gestemmt werden.

Gegründet wurde der MV Marschalkenzimmern 1957. Vorsitzender ist Martin Roth. Er wird im Vorstand von Angela Günthner, Nicole Joos und Nadine Link unterstützt. Beim Jahreskonzert 2023 wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt.

Zusätzliche Unterstützung bekommt der Musikverein Marschalkenzimmern von einem Förderverein. Aktuell kann das Orchester auf 40 aktive Mitglieder zählen.

