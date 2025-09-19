Anzeige: Backhausfest Wittershausen: Veranstaltung mit Kultstatus

Der Förderverein des Musikvereins „Lyra“ Wittershausen lädt am 20. und 21. September zum traditionellen Backhausfest in die Dorfmitte ein.

„Das Fest erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit in der Region und lockt zahlreiche Gäste an, die gesellige Stunden, das besondere Ambiente und die kulinarischen Köstlichkeiten direkt aus dem Holzofen zu schätzen wissen“, beschreibt der Gastgeber des Backhausfestes in Wittershausen die Veranstaltung, die in ihrer über 40-jährigen Geschichte geradezu Kult-Charakter erreicht hat.

Frisch gebackenes Brot Er verspricht, bald werde nicht nur der Duft von frisch gebackenem Brot und herzhaftem Zwiebelkuchen, sondern auch jede Menge Musik die Straßen rund um das historische Backhaus erfüllen.

Los gehts am Samstag

Los geht das Backhausfest am Samstag, 20. September, um 18 Uhr mit der Musikkapelle Eutingen. Im Anschluss werden „Die Schwarzwald Buam“ mit ihrem vielfältigen Repertoire bis in die Nacht für beste Stimmung sorgen.

Zwiebelkuchen und Wein

Die Besucher werden mit Zwiebelkuchen und „Salzberda“ sowie neuem Wein und weiteren Speisen verwöhnt. Ein Bierbrunnen steht im Außenbereich bereit. Zusätzlich öffnet am Samstagabend die originelle Bar im „Schopf“, deren Eingang im Festzelt zu finden ist.

Frühschoppen am Sonntag

Am Sonntag, 21. September, wird das Programm ab 11 Uhr fortgesetzt. Den Frühschoppen übernimmt der Musikverein Trichtingen.

Saftiger Krustenbraten

Zum Mittagessen wird die Speisekarte um saftigen Krustenbraten mit Kartoffelsalat erweitert. Zur Kaffeezeit gibt es süße „Berda“-Variationen mit Schmand und Früchten.

Auftritte am Nachmittag

Am Nachmittag treten der Musikverein aus Bisingen-Zimmern sowie der Musikverein Römlinsdorf auf.

Traditionell beschließt die „Lyra“ Wittershausen den musikalischen Reigen am Sonntagabend ab 19 Uhr.

Der Eintritt zum Backhausfest in Wittershausen ist an beiden Tagen des Wochenendes frei. Am Sonntag wird eine Spielecke für kleine Gäste angeboten.