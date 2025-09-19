Anzeige: Backhausfest Wittershausen: Veranstaltung mit Kultstatus

Der Förderverein des Musikvereins „Lyra“ Wittershausen lädt am 20. und 21. September zum traditionellen Backhausfest in die Dorfmitte ein.
„Das Fest erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit in der Region und lockt zahlreiche Gäste an, die gesellige Stunden, das besondere Ambiente und die kulinarischen Köstlichkeiten direkt aus dem Holzofen zu schätzen wissen“, beschreibt der Gastgeber des Backhausfestes in Wittershausen die Veranstaltung, die in ihrer über 40-jährigen Geschichte geradezu Kult-Charakter erreicht hat.