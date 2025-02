Anzeige: Backhaus Mahl in Bisingen und Hechingen

1 In Bisingen-Steinhofen finden 15 Café-Gäste innen und 20 auf der großen Terrasse Platz. Foto: Backhaus Mahl

Familienbetrieb aus Stetten a.k.M. eröffnet nach Umbau in den Räumen der ehemaligen Bäckerei Schweizer.









Im Backhaus Mahl gibt es Backwaren, in die nur qualitativ sehr hochwertige und natürliche Zutaten aus der Region kommen. Das schätzen die Kunden nicht nur am Hauptsitz in Stetten a.k.M., sondern mittlerweile in den Regionen Schwäbische Alb, Oberschwaben und Bodensee. Und auch in den beiden neuen Filialen in Bisingen-Steinhofen und Hechingen-Stockoch, die seit 13. respektive 20. Februar für ihre Kunden geöffnet haben. Die beiden neuen Standorte gehören damit zur großen Mahl-Familie. Dank mehr als 750 Mitarbeitenden, darunter 30 Auszubildenden in acht verschiedenen Ausbildungsberufen, und 51 Fachgeschäften zählt das Backhaus Mahl heute zu den bedeutenden Traditionsunternehmen der Region.