Ein gemütliches Festzelt, frischgebackene Zwiebelbeete und Brezeln, Spiel und Spaß im Freien und viele hochkarätige Musiker aus der Region, die ihr Können zeigen: Dafür ist das „Bachkuchefescht“ der Höfendorfer Musikkapelle weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.

Doch gleich drei Mal mussten Musikfans in den vergangenen Jahren auf die Traditionsveranstaltung verzichten: Erst musste die Feier in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, dann konnte 2023 aufgrund einer nicht gewährleisteten Feuerwehrzufahrt das Festzelt nicht aufgebaut werden. Die Kapelle behalf sich in diesen Jahren unter dem Titel „Bachkuchefescht – mal anders“ und backte die beliebten Zwiebelbeete und Brezeln in Auftragsfertigung. Doch nun hat sich die fast ein Jahr lange Standortortsuche ausgezahlt: Unter dem Titel „Bachkuchefescht 2.0“ findet am Wochenende auf dem Parkplatz vor dem Franz von Sales Haus (hinter der Kirche) statt – keine 50 Meter vom alten Standort entfernt.

Los geht es am Samstag um 17 Uhr mit den Auftritten der Musikvereine Tieringen und Ostdorf. Erstmals gibt es eine „Beeten-Gaudi“, bei der die Besucher spannende Spiele rund um um das Thema „Bachkuchefescht“ erwarten.

Ein großes Highlight sind natürlich auch wieder die gebackenen Höfendorfer Spezialitäten: Diese werden vor Ort frisch im angebauten Küchenzelt zubereitet: So kommen Die Zwiebelbeete und Brezeln auf kürzestem Wege zu den Festbesuchern. Schwäbisch traditionell wird es auch bei den anderen Speisen: So gibt es etwa Linsen mit Spätzle und Saitenwürsten, „Schwabenglück“ und Currywurst. Auch Weinfans kommen auf ihre Kosten: In ihrer Weinlaube präsentierten die Gastgeber fünf Variationen des edlen Rebensafts, serviert mit einem leckeren Käseteller.

Am Sonntag geht es dann ab 11.30 Uhr mit dem Frühschoppen weiter: Die Eröffnung übernimmt der Musikverein aus Rangendingen. Ab 13.30 Uhr gibt es dann leckeren Kuchen und Kaffee an der Kaffeebar sowie Schnitzel mit Pommes oder Salat gegen den großen Hunger. Bei freiem Eintritt spielen ab 14.30 Uhr die Blasmusik-Festzeltveteranen der „Plettenberg Stammtischmusig“. Ab 15 Uhr erhält jeder Gast mit seinem Getränk ein Gratislos, ab circa 17 Uhr werden dann tolle Preise verlost.

Auch für die kleinen Gäste wird einiges geboten: Um das Zelt herum gibt es neben einem Schleckwagen auch eine „Fun City“: Eine weltweit einzigartige und spannende Kombination aus Bungee-Trampolin, Kletter-Wand und „soft play“.