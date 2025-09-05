Anzeige: AXA Vertretung Kandern in neuem Glanz

Inhaberin Yvonne Haas hat ihre Räume neu gestaltet.
Yvonne Haas, die seit 27 Jahren selbstständig und Inhaberin des Versicherungsbüros AXA Regionalvertretung in Kandern ist, hat ihre Räume grundlegend neu gestaltet. Das Versicherungsbüro an der Hauptstraße 7, dessen Raumaufteilung unverändert geblieben ist, präsentiert sich nun in warmen Naturtönen einladend und freundlich - und strahlt in neuem Glanz. „Eine Wohlfühlatmosphäre ist entstanden“, freuen sich die 53-jährige Geschäftsfrau und ihre Mitarbeiter. Davon überzeugen kann sich die Öffentlichkeit am morgigen Budenfestsamstag bei einem Tag der offenen Tür von 11 bis 16 Uhr.