Anzeige: AXA Vertretung Kandern in neuem Glanz

Yvonne Haas, die seit 27 Jahren selbstständig und Inhaberin des Versicherungsbüros AXA Regionalvertretung in Kandern ist, hat ihre Räume grundlegend neu gestaltet. Das Versicherungsbüro an der Hauptstraße 7, dessen Raumaufteilung unverändert geblieben ist, präsentiert sich nun in warmen Naturtönen einladend und freundlich - und strahlt in neuem Glanz. „Eine Wohlfühlatmosphäre ist entstanden“, freuen sich die 53-jährige Geschäftsfrau und ihre Mitarbeiter. Davon überzeugen kann sich die Öffentlichkeit am morgigen Budenfestsamstag bei einem Tag der offenen Tür von 11 bis 16 Uhr.

Eine Komplettrenovierung Akustikprobleme haben den Ausschlag gegeben, dass Yvonne Haas sich für eine Komplettrenovierung entschieden hat. Nach den Ideen und Plänen ihrer Tochter Luisa Grobs, die Innenarchitektur studiert, sind die Räume gestaltet worden. Auch für die Material- und Farbauswahl zeichnet sie verantwortlich. Die Decken wurden abgehängt, um eine gute Akustik zu erhalten, und neue moderne Lampen sorgen für ein angenehmes Licht. Türen und Schreibtische sind ebenfalls neu. Die Wände wurden in warmen Naturfarben gestrichen. Und ein Blickfang sind die Bilder des im vergangenen Jahr verstorbenen Mannes von Yvonne Haas, die die Wände zieren.

Rundum ist alles neu in der AXA Regionalvertretung Kandern, auch der Bildschirm im Schaufenster. Die gesamten Umbaumaßnahmen wurden innerhalb von nur fünf Wochen realisiert. Das AXA Versicherungsbüro ist montags bis freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet. „Außer an Heiligabend und an Silvester sind wir immer für unsere Kunden da“, sagt Yvonne Haas.

Die gelernte Bankkauffrau und Bankfachwirtin stieg vor 32 Jahren ins Versicherungsgeschäft ein, als sie damals zu Helmuth Seiter in dessen Versicherungsbüro ging. Damals war es noch eine Colonia-Versicherung, die später zum AXA-Konzern gehörte. Zum 1. Januar 1998 übergab der Immobilienmakler Yvonne Haas das Versicherungsbüro. Seither hat sie die AXA Regionalvertretung inne. Nach und nach baute die zielbewusste Frau das Versicherungsgeschäft aus, das sie heute mit den beiden Versicherungsfachleuten Alexander Paskow und Michael Artemenko betreibt. Eine weitere Mitarbeiterin, Kristin Wagner-Kraus, befindet sich derzeit in Elternteilzeit.

2500 Kunden

Welch sehr guten Ruf die Kanderner AXA Regionalvertretung genießt, lässt sich auch an der Zahl der betreuten Kunden ablesen. 2500 sind es inzwischen, vor allem aus Kandern und dem Umland. Aber auch Kunden bis nach Freiburg und Waldshut nehmen die fachlich-kompetenten Dienstleistungen in Anspruch. „Wir sind stetig gewachsen“, freut sich Yvonne Haas. Allein im zurückliegenden Jahr betrug der Kundenzuwachs zehn Prozent, was auf Empfehlungen und Mund-zu-Mund-Propaganda zurückzuführen ist. „Dieses große Vertrauen ist uns Verpflichtung“, sagt die Chefin der AXA Regionalvertretung, die großen Wert auf Kundennähe und das direkte Gespräch legt. „Wir wollen zur Zufriedenheit unserer Kunden stets individuelle, maßgeschneiderte Lösungen anbieten“, stellt Yvonne Haas fest, die vom AXA-Konzern auch eine Schadensregulierungsvollmacht erhalten hat.

Mensch im Mittelpunkt

Die agile Geschäftsfrau berät mit ihrer Regionalvertretung Privatkunden, Geschäftskunden und Angestellte im öffentlichen Dienst zu allen Versicherungsfragen, seien es Kfz-, private Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Gebäude- und Elementarversicherung oder Hausrat- und Brandversicherung, um ein paar wenige Beispiele zu nennen.

Auch das Thema Gesundheit spielt eine wichtige Rolle, was sich beispielsweise in privaten Krankenversicherungen, Premium-Schutz, Zahnzusatzversicherungen oder Krankenhauszusatzversicherungen ausdrückt. Für Firmenkunden werden individuelle Absicherungskonzepte erarbeitet, ob es sich nun um Cyberversicherung, Sachversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung oder anderes mehr handelt. Ebenso bietet die AXA, der weltweit der größte Direktversicherer ist, Bausparverträge und Baufinanzierungen an.

Eine umfassende Beratung ihrer Kunden ist Yvonne Weber bei allen Versicherungsthemen sehr wichtig, sei es vor Ort, telefonisch oder digital. „Meine Philosophie: Der Mensch steht im Mittelpunkt, das versuchen wir zu leben. Denn die Kundenzufriedenheit steht über allem“, sagt die erfahrene Geschäftsfrau.