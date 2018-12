Anzeige Automeister Hofheinz ausgezeichnet

Das am 1. Juli 1957 gegründete Autohaus Hofheinz in Bräunlingen kann als Familienbetrieb auf eine kontinuierliche Entwicklung bauen. Seit 2004 wird das Vorzeigeunternehmen in zweiter Generation von Michael Hofheinz geführt.

Bekannt für sein fortschrittliches Know-how, wo man mit regelmäßigen Investitionen mit den wachsenden Ansprüchen immer Schritt hält, kann das Autohaus auf einen steigenden aber auch treuen Kundenstamm bauen. Als freie Werkstatt und seit 2008 als Mitglied des Fachverbundes "Automeister Deutschland" ist man für alle Marken offen. In der modern eingerichteten Werkstatt werden Reparaturen und Service für sämtliche Modelle angeboten. Von allen Herstellern können Fahrzeuge zu günstigen Konditionen vermittelt werden. "Vor allem der Verkauf von re-importierten Fahrzeugen hat sich bei uns stark nach vorne entwickelt", stellt Michael Hofheinz eine steigende Kundennachfrage fest.

Als "Werkstatt des Vertrauens" erfährt das Autohaus seit der Einführung dieser nachhaltigen Auszeichnung im Jahr 2005 eine hohe Wertschätzung. Diese breit orientierte Kundenbefragung mit einer Gesamtabwicklung vom Auftrag bis zur Rechnungsstellung bestätigt Automeister Hofheinz mit regelmäßiger Konstanz einen hundertprozentigen Vertrauensnachweis. "Es ist eine Auszeichnung für unser gesamtes Team, wo immer Hand in Hand gearbeitet wird", stellt der Inhaber seinem insgesamt zwölfköpfigen Personal ein sehr gutes Zeugnis aus. Ob von der Werkstatt, die aktuell technisch auf den neuesten Stand gebracht wurde, der Verwaltung oder der Anlaufstation Esso Station greift ein Rädchen in das andere. Seit der Vergrößerung des neuen Tankstellenshops ende 2016 ist eine weitere positive Entwicklung fest zu stellen. Neben dem Tagesgeschäft Tankstelle und er ebenfalls erneuerten Waschanlage herrscht ein reges Kommen und Gehen. Das breit gefächerte Angebot vom vielseitigen Backshop mit einer exklusiven Kaffeeauswahl wird von vielen Kunden geschätzt. Der gezielte kleine Einkauf wird von zahlreichen Besuchern angenommen. Ob noch schnell eine Zeitung, etwas Süßes gegen den Stress oder eine kleine Geschenkidee gehört zum Tagesgeschäft. Auch Wasserpfeifentabak wird immer gefragter. Eine Glückwunsch- aber auch Trauerkarte gehört ebenfalls zum Sortiment. Mit der einzigen Lotto-Annahmestelle in Bräunlingen sowie dem Hermes Paketdienst wird das umfangreiche Angebot vervollständigt. Stationsleiterin Priska Merk wird von den fest angestellten Simon Reichmann und Mandy Münch unterstützt. Drei weitere Aushilfskräfte vervollständigen das flexible Team. Von 400 bis 500 Kunden wird der attraktive Shop täglich frequentiert. Viele Stammgäste nutzen die abwechslungsreiche Atmosphäre zu einem regelmäßigen Plausch. Man fühlt sich einfach gut bedient. Diese Anlaufstelle hat sich in Bräunlingen etabliert und gehört inzwischen zum fest verankerten Stadtbild.