Anzeige Autohaus Walz sucht neue Mitarbeiter

Ein Unternehmen mit vier Standorten zu führen, funktioniert nur mit motivierten und bestens ausgebildeten Mitarbeitern. Besonders langjährige Mitarbeiter schätzen die Arbeit im Autohaus Walz. So berichtet z.B. Bettina Michels "Ich bin bereits seit den Anfängen der Filiale in Nagold im Jahr 2005 mit dabei. An meiner Arbeit schätze ich die Team-Arbeit mit den Werkstatt-Kollegen: Egal ob mit den Kfz-Mechatronikern oder den Service-Beratern und Lageristen, wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können. So schaffen wir es für unsere Kunden immer die beste Lösung zu finden."

Auch die Kommunikation zwischen den Filialen ist ein wichtiger Punkt zur erfolgreichen Zusammenarbeit: "Für mich ist besonders der direkte und familiäre Kontakt zur Familie und den Kollegen wichtig – wenn etwas besprochen werden muss, machen wir das gleich und persönlich – das schätze ich sehr." So Michael Reichert, seit 2008 Serviceberater und Werkstattleiter in der Filiale Calw. Zur Verstärkung des Teams werden aktuell Kfz-Mechatroniker für alle vier Standorte gesucht.

Jedes Jahr stehen Ausbildungsplätze als Kfz-Mechatroniker und als Automobilkaufmann/-frau zur Verfügung. Und auch nach der Ausbildung endet das Lernen nicht: Markenspezifische Fortbildungen halten die Mitarbeiter auf dem neuesten Stand der Technik. Gerade zur Einführung eines neuen Fahrzeugmodells wie aktuell dem neuen Ford Focus spielt die Weiterbildung eine wichtige Rolle: Neue Motoren und Assistenzsystem benötigen besondere Kenntnisse, die auf markenspezifischen Schulungen vermittelt werden.