Anzeige: Autohaus Nothhelfer: Modern, elektrisch und umweltschonend mit Hyundai in die Zukunft

Den Menschen moderne Mobilität ermöglichen und zugleich die Umwelt schonen. Der südkoreanische Automobilkonzern Hyundai hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. „Wir reduzieren kontinuierlich unseren CO₂-Fußabdruck durch die Entwicklung umweltfreundlicherer Fahrzeuge und die Umstellung auf nachhaltige Produktionsmethoden“, heißt es zum Thema Nachhaltigkeit. „Außerdem engagieren wir uns in diversen Umweltprojekten.“

Bis 2045 CO₂-neutral

Bis 2045 möchte der Konzern eine ausgeglichene CO₂-Bilanz haben; durch die Verbesserung aller Herstellungsverfahren, durch die Umstellung auf erneuerbare Energien, durch die Unterstützung der Zulieferer, durch die Weiterentwicklung der batterieelektrischen Antriebe und von brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugen und durch die Förderung der Wasserstofftechnologie.

Lesen Sie auch

Umweltprojekt IONIQ-Wald

Ein großes Umweltprojekt in Deutschland ist der so genannte IONIQ-Wald in der Nähe Lüdenscheids. Hier wächst auf einer geschützten Fläche von 1250 Quadratmetern ein Mischwald mit elf verschiedenen Baumarten; ein gemeinsames Projekt von Hyundai und der Aufforstungsinitiative Plant-my-Tree. „Auch Hyundai-Kunden beteiligen sich daran“, heißt es im „Hyundai Magazine“. „Wer einen IONIQ 5 oder IONIQ 6 kauft, bekommt einen Baum geschenkt, der im IONIQ-Wald gepflanzt wird.“ Weitere Umweltprojekte, die beschrieben werden, gibt es in Indien, Brasilien, Südkorea, in der Türkei und in Tschechien.

Recycelte Materialien

Die Nachhaltigkeit wird bei Hyundai durch umweltschonende Praktiken und recycelte Materialien bei der Fahrzeugproduktion gefördert. „Türverkleidungen, Sitze, Sonnenblenden und -ablagen in vielen Hyundai-Modellen bestehen unter anderem aus Zuckerrohrfasern und recycelten PET-Flaschen“, so ein Beitrag im „Hyundai Magazine“. „Für jeden Hyundai IONIQ 5 werden beispielsweise bis zu 32 Plastikflaschen gereinigt, zerkleinert und zu Plastikchips geschreddert. Diese Chips werden dann geschmolzen und zu einem robusten Faden gesponnen. Auch aus Zuckerrohr lässt sich ein fester Faden herstellen, der in verschiedenen Hyundai-Modellen zum Einsatz kommt.“

Die Türverzierungen des Hyundai IONIQ 5 bestehen laut „Hyundai Magazine“ aus recyceltem Altpapier. „Das sogenannte HDPE, Polyethylen hoher Dichte, ist ein langlebiges, festes und flexibles Material. Es ist frei von Schadstoffen, wiederverwertbar und durch seine hohe Haltbarkeit eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative.“

Natur inspiriert Farben

Viele Farben der Hyundai-Fahrzeuge sind von der Natur inspiriert. „Die Hyundai-Modelle IONIQ 5 und IONIQ 6 sind auch mit pflanzlichen Ölen lackiert: Die Farben auf den Türen, Türverkleidungen, Crashpads und Türschaltern sind Bio-Lacke, die Raps, Mais, Bohnen sowie Tannin- und Kokosnussextrakt enthalten. Für die Lacke werden pflanzliche Öle verwendet, aus denen Polyol hergestellt wird, das im Polyurethan-Lack enthalten ist. Erdölbasierte Rohstoffe werden durch Öle aus nachwachsenden Ressourcen ersetzt.“

Innenraum aus recyceltem PET und Bio-Polypropylen

Dem Nachhaltigkeitsgedanken folgen auch verschiedene Materialien beim neuen INSTER. „Im Innenraum finden sich recyceltes PET aus Flaschen sowie Bio-Polypropylen aus Zuckerrohr“, so das „Hyundai Magazine“. „Das Exterieur ist mit einem Hochglanz-Recyclinglack veredelt, bei dem das sonst verwendete Carbonpigment durch einen Farbstoff aus recycelten Altreifen ersetzt wurde.“

Die Sitzbezüge vieler Modelle bestehen laut „Hyundai Magazine“ aus umweltfreundlichem, gezwirntem Wollmischgewebe. „Das ist nicht nur durch die natürliche Feuchtigkeitsregulierung und die weiche Oberfläche sehr komfortabel. Bei der Herstellung wird zudem der Kohlendioxidausstoß im Vergleich zu synthetischen Materialien um 80 Prozent reduziert.“

Die Meere reinigen

Hyundai arbeitet laut „Hyundai Magazine“ gemeinsam mit der Organisation „Healthy Seas“ daran, die Verschmutzung der Meere zu reduzieren. „Allein im Jahr 2023 konnten 86,5 Tonnen verschiedener Abfälle aus den Weltmeeren gefischt werden.“ Ein Teil davon findet im IONIQ 5 und im IONIQ 6 eine neue Bestimmung. Die Fußmatten bestehen aus einem Nylonmaterial, das aus zerstörten Fischernetzen und Plastikabfällen gewonnen wird. In Zukunft soll das Material auch in anderen Hyundai-Modellen eingesetzt werden.

Attest für die Batterie: Bei Hyundai denkt man auch das das zweite Leben eines Elektrofahrzeugs, wenn es als Gebrauchtwagen weiterverkauft wird. Die zentrale Frage des Käufers oder der Käuferin lautet hier natürlich: Wie ist der Zustand der Batterie? Das Batteriezustandszertifikat gibt hier Sicherheit. „Durch ein innovatives Diagnosegerät von Aviloo“ ist schon nach drei Minuten klar, wie es um die Antriebsbatterie steht. So „lange dauert der Flashtest, um die Funktionsfähigkeit der Batterie auszulesen und eine zuverlässige Diagnose zu stellen“, heißt es im „Hyunai Magazine“. „Um volle Transparenz bei Gebrauchtwagen zu gewährleisten, kooperiert Hyundai mit Aviloo und stattet sukzessive alle Hyundai Promise Standorte mit dem Schnelltester aus.“