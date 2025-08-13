Anzeige: Authentische vietnamesische Küche

Aller guten Dinge sind drei – dachte sich wohl Junggastronom Thai Son Tran, als er die Möglichkeit sah, in Balingen ein weiteres Restaurant zu eröffnen. Ab Donnerstag, 14. August, sind die weithin bekannten Speisen nun auch direkt an der Eyach zu genießen. Mit „An An“ begann 2022 seine gastronomische Eigenständigkeit im französischen Viertel von Tübingen. Mit „An An 2“ kam bereits Ende 2023 das zweite Standbein des Familienbetriebs dazu: direkt gegenüber der Paul-Horn-Arena, im ehemaligen SV 03-Heim. Viele Gäste aus der ganzen Region kennen und schätzen das An An, die Nachfrage nach der besonderen vietnamesischen Küche ist ungebrochen. Und jetzt gibt es auch die Chance, außerhalb von Tübingen in den Genuss dieser zu kommen.

Viele seiner Gäste kämen aus dem Zollernalbkreis, Ende vergangenen Jahres kamen er und der Inhaber des Encanto-Hotels, Steffen Wirth, in Kontakt. Mit einem positiven Ergebnis. „Balingen ist eine schöne Stadt, die wirtschaftliche Lage sehr stabil. Und die Lage des Encanto einfach nur toll – ein echter Glücksfall für uns.“ Sein Konzept sieht der 34-Jährige auch als Bereicherung für die Stadt an, die noch nicht über viele asiatische Restaurants verfüge. Wer bereits in einem der beiden Tübinger Restaurants war, werde sich sofort heimisch fühlen auf der Speisekarte des dritten An An. Denn rund 80 Prozent der bereits bekannten und geschätzten Speisen werde es auch am neuen Standort geben – ob Frühlingsrollen oder die berühmte Pho Hanoi-Suppe, das vietnamesische Nationalgericht. „Unsere Küchenphilosophie setzt bewusst auf Frische, auf authentische Gerichte sowie traditionelle Zubereitung. Natürlich finden sich vegetarische und vegane Köstlichkeiten ebenfalls auf unserer Karte, schließlich hat vegetarisches Essen eine sehr lange Tradition in Vietnam.“

Für Balingen hat sich der Betreiber aber auch einige Specials einfallen lassen. „Die Gäste in Balingen dürfen gespannt sein“, meint Thai Son Tran und möchte nicht zuviel verraten.

Immer nah am Team und seinen Gästen zu sein, ist für den jungen Gastronomen selbstverständlich. So wird er auch in Balingen nicht nur in der Küche sein, sondern auch im Service oder auch mal am Empfang. „Das erste Vierteljahr werde ich fast jeden Tag in Balingen sein, ich freue mich auf viele persönliche Begegnungen“, erklärt Tran, der in Balingen auf ein gut zehnköpfiges Team zählen kann. Los geht es am Donnerstag, 14. August, um 17 Uhr.

Das An An befindet sich im Gebäude des Hotel-Restaurants Encanto, Gratweg 2, Balingen.