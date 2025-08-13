Anzeige: Authentische vietnamesische Küche

Thai Son Tran eröffnet in Balingen am Donnerstag, 14. August, sein drittes Spezialitätenrestaurant.
Aller guten Dinge sind drei – dachte sich wohl Junggastronom Thai Son Tran, als er die Möglichkeit sah, in Balingen ein weiteres Restaurant zu eröffnen. Ab Donnerstag, 14. August, sind die weithin bekannten Speisen nun auch direkt an der Eyach zu genießen. Mit „An An“ begann 2022 seine gastronomische Eigenständigkeit im französischen Viertel von Tübingen. Mit „An An 2“ kam bereits Ende 2023 das zweite Standbein des Familienbetriebs dazu: direkt gegenüber der Paul-Horn-Arena, im ehemaligen SV 03-Heim. Viele Gäste aus der ganzen Region kennen und schätzen das An An, die Nachfrage nach der besonderen vietnamesischen Küche ist ungebrochen. Und jetzt gibt es auch die Chance, außerhalb von Tübingen in den Genuss dieser zu kommen.