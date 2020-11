Anzeige Authentisch und kompetent

Mit dem Plug-in-Hybriden Mitsubishi Outlander ist der japanische Traditionshersteller bereits Markenführer bei den Plug-in-Hybriden in Deutschland und Europa. Mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 54 Kilometern, sowie einer Gesamtreichweite bis zu 800 Kilometern und einem überragenden, serienmäßigem Allradsystem ist er an Qualität und Zuverlässigkeit kaum zu überbieten. Mit einer europaweiten Herstellergarantie von fünf beziehungsweise acht Jahren Laufzeit kann man weiter punkten.

Eclipse Cross Pug-in Hybrid

Anfang 2021 führt Mitsubishi Motors den neuen Eclipse Cross Plug-inHybrid auf dem deutschen Markt ein. Neben dem neuen Antriebskonzept bekommt der Eclipse Cross zudem ein neues Design, das den sportlichen Coupe-Charakter des SUVs betont. Mit dieser Entscheidung unterstreicht Mitsubishi die Bedeutung der Hybrid-Technologien in der aktuellen Produktpalette und trägt dem starken Wachstum in diesem Segment Rechnung. Der Verkaufsstart für dieses Modell ist für Anfang 2021 vorgesehen. Mit dieser modernsten Ausführung wird Mitsubishi ein zusätzliches Technologie-Flagschiff in Deutschland auf den Markt bringen, das neben einem fortschrittlichen Plug-in-Hybridantrieb auch den modernsten Super-All-Wheel-Control-Allradantrieb (S-AWC) mitbringt.

Weitere Modelle wie in der Mittelklasse der Mitsubishi ASX sowie im Kleinwagenbereich der neue City-Flitzer Mitsubishi Space Star erfreuen sich großer Beliebtheit. Der wendige Cityflitzer Space Star wartet dabei mit einer Technologie und Ausstattungsfeatures auf, die man gemeinhin in größeren und und entsprechend kostpieligeren Fahrzeugen erwartet.

Wachsender Kundenstamm

Das Donaueschinger Mitsubishi Autohaus Erndle kann auf einen zufriedenen Kundenstamm bauen. Die Kundschaft besteht aus einem stetig wachsenden Interessentenkreis, der weit über die Region hinaus geht. Der direkte Draht zum Kunden steht immer im Mittelpunkt und gehört zur erfolgreichen Geschäftsphilosophie. Großer Wert wird bei Erndle auch auf die hauseigene Ausbildung gelegt. Moderne Arbeitsplätze auf insgesamt fünf Hebebühnen erlauben eine schnelle und kompetente Bearbeitung von Reparaturen sowie den Kundendienst.

Die zumeist langjährigen Kunden schätzen den guten Service, der deutlich über den Verkauf hinaus geht. Finanzierungen oder Leasingangebote zählen ebenso dazu wie Unfallinstandsetzung, Reifenservice, eine attraktive Palette an Zubehör, TÜV-Service, Autoversicherungen und weitere Angebote. Dazu sind Probefahrten beim Autohaus Erndle nach Vereinbarung stets unbürokratisch durchführbar.