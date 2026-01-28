Anzeige: Ausbildungsbörse in Grenzach-Wyhlen

Sonderveröffentlichung, , . , Nummer 22

Am Schulzentrum in Grenzach-Wyhlen findet am Samstag, 31. Januar, von 10 bis 13 Uhr unter dem Motto „Wege zum Beruf“ eine Ausbildungsbörse statt. Sie ist offen für Schüler aller Schularten und deren Eltern. Wer Inspiration sucht, was er oder sie einmal werden möchte, kann vorbeikommen.

45 Aussteller an der Börse

Exakt 45 Betriebe und Einrichtungen – unter anderem aus den Bereichen Handel, Handwerk, Industrie, Pflege und Behörden – spannen dabei einen weiten Bogen über ihre unterschiedlichen Ausbildungsangebote und die Wege dorthin. Vom örtlichen Kleinbetrieb bis hin zum Global Player ist am Infotag im Schulzentrum mit Realschule und Lise-Meitner-Gymnasium wieder alles vertreten. Die Börse richtet sich an Schüler sämtlicher Schularten ab etwa der achten Klasse.

Eltern sind willkommen

Die Eltern können beziehungsweise sollen gerne mitkommen, wie die Macher der Berufsinfobörse betonen. Veranstalter der Börse ist der Förderverein Freundeskreis der Realschule mit Ulrich Mainer an der Spitze in Kooperation mit dem Förderverein Freunde des Lise-Meitner-Gymnasiums. Denn Tosca Vogt, die seit der ersten Ausbildungsbörse vor 17 Jahren quasi das Gesicht der Veranstaltung war, hat den Staffelstab an Mainer weitergereicht. Fragt man Schüler nach Ausbildungsberufen, werden meistens „die üblichen zwei handvoll“ aufgezählt.

Foto: Tim Nagengast

Über 300 Ausbildungsberufe

Dabei gibt es in Deutschland mehr als 300 staatlich anerkannte Ausbildungsberufe in ganz unterschiedlichen Branchen. Und einige von diesen werden sich in Grenzach-Wyhlen präsentieren. Sie zeigen, welche Ausbildungs- und Karrierewege es gibt und welche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen. „Denn der Weg ist grundsätzlich offen, das wollen wir den Schülern hier auch mitgeben“, sagt Christoph Bigler, Leiter der Realschule. Keine Berufswahl müsse endgültig, kein Weg dorthin starr vorgegeben sein, betonen die Veranstalter der Ausbildungsbörse.

Sehr große Bandbreite

Diese wartet mit der ganzen Bandbreite dessen auf, was es an Berufswahlmöglichkeiten in der Region gibt. Neben Großbetrieben wie Bayer, ARaymond, Roche, DSM, BASF, Endress+Hauser, Evonik oder Bell Schweiz kann man an der Infobörse im Schulzentrum auch Vertreter des regionalen Handwerks wie die Firma Heinrich Schmid antreffen. Weiter werden unter anderem die Deutsche Bahn, dm-Markt, Lidl, Naturenergie und die Sparkasse über ihre Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Ebenfalls vor Ort ist die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Loeba Treuhand. Dazu kommen neben Bundeswehr, Polizei, Zoll, Finanzamt, Gemeinde Grenzach-Wyhlen, St. Josefshaus Herten, Kreiskliniken GmbH und Agentur für Arbeit weiterführende Schulen, die vor allem für Realschüler von Relevanz sind.