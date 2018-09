Anzeige Aus der Großbaustelle wird ein Festgelände

Waren unterm Hammer

Das Schaufenster für die Einzelhändler soll aber nicht der einzige gute Zweck an diesem Samstag sein. Bei einer Auktion, die Reiner Schorer, Inhaber des Auktionshauses in Schwenningen, persönlich vornehmen wird, werden tolle Gegenstände oder Angebote versteigert. "Wir haben ganz viele Dinge, die es an diesem Tag zu ersteigern gilt", sagt Reiner Schorer. Er selbst werde beispielsweise vom Auktionshaus eine zwei Kilogramm schwere Silbermünze versteigern. "Die müsste so 800 bis 900 Euro bringen", erklärt der Fachmann. Das Geld soll am Ende vollumfänglich dem entstehenden Kinder- und Jugendhospiz "Sternschnuppe" zugute kommen. Es werde nicht amerikanisch versteigert, heißt also, wer den Zuschlag bekommt, zahlt die von ihm genannte Summe. Aus diesem Grund gibt es aber ganz unterschiedliche Angebote. Nur einige Beispiele von mehr als 20 Anbietern: Die Änderungsschneiderei Morris spendet einen 50-Euro-Gutschein, das Bettenhaus Schlenker-Kayser vier Kopfkissen und eine Winterdecke im Gesamtwert von knapp 400 Euro, von Optik Hugger gibt es drei Sonnenbrillen, ebenfalls im Gesamtwert von mehr als 400 Euro und vom Schwarzwälder Boten kommen der Zugang zum ePaper für ein halbes Jahr, ein Sechs-Monats-Abo der Tageszeitung in Papierform sowie ein Jahresabonnement des Magazins "Waldrausch", das im September erstmals erscheinen wird.

"Lucille" rockt die Bühne

Die Coverband "Lucille" wird beim Baustellenfest auf dem Marktplatz am Samstag, 22. September, zwischen 14 und 17 Uhr ihre Stücke zum Besten geben. Die fünfköpfige Gruppe, die aus verschiedenen Musikern aus der Region zusammengewürfelt ist, wie die Band selbst von sich behauptet, spielt Songs von Bryan Adams über Pink bis hin zu Green Day.

Sängerin Anna Neuberger, Schlagzeuger Jürgen Klink, E-Gitarrist Jan Bartel, Björn Eggert am E-Bass und Sören Hansa (ebenfalls E-Gitarre und Sänger) bilden seit zwei Jahren die Band "Lucille". Der außergewöhnliche Name dürfte zumindest manchem Serienfan von "The Walking Dead" bekannt vorkommen – genau: die Band trägt denselben Namen wie der Baseballschläger in der Fernsehserie. Nach Angaben der Band war die Namensfindung nicht so leicht, da die fünf Musiker so unterschiedlich sind. Doch irgendwann war der Name, "mit dem sich alle identifizieren können", gefunden.

Die Gruppe behauptet von sich, sie hätten sich wohl kaum gefunden, wenn es nicht um Musik gegangen wäre. Umso beeindruckender dürften die Zuhörer und Besucher des Baustellenfestes sein, wenn sie am Samstag erleben werden, wie stimmig diese Vielfalt zusammen auf der Bühne klingt.

"Lucille" will das Baustellenfest von der Bühne vor dem Rathaus jedenfalls rocken.