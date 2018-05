Anzeige Auf zur "Hexenküche"

Etwas mehr als vier Kilometer lang ist Albstadts erster "Traufgängerle"-Weg, und damit vergleichsweise kurz und wie geschaffen für Kinder und Familien. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich aber auch die sieben etablierten Traufgänge, die 2009 ins Leben gerufen wurden, zwischen neun bis 17 Kilometer lang sind und das Premium-Siegel des Deutschen Wanderinstituts vorweisen können. Längst zählen die steilen Traufkanten, von denen sich phänomenale Ausblicke auf Vorland und Hochebene der Zollernalb eröffnen, allen voran das Zeller Horn mit seiner Postkartenansicht der Burg Hohenzollern, zu den touristischen Attraktionen der Region. Sie machen die Höhen rund um Albstadt zum "Penthouse der Schwaben".

Doch es sind nicht nur die tollen Aussichten, die das Wandern auf den Traufgängen zum Erlebnis machen. Es ist das Gesamtkonzept mit markeneigener Funktions-Unterwäsche, Traufgänger-Bier und Traufgang-Hütte, Schaukeln am Wegrand, die zum Verweilen einladen, dem Lowa-Testcenter im Nägelehaus am Onstmettinger Raichberg und den Angeboten von derzeit sechs zertifizierten "Traufgänge-Gastgeber", die gleichzeitig auch "Schmeck den Süden"-Gastgeber sind: dem Café Früholz in Ebingen, der Traufganghütte Brunnental in Laufen, dem Brauhaus Zollern­alb in Ebingen, dem Alten Bahnhöfle in Truchtelfingen, dem Höhengasthof Nägelehaus in Onstmettingen und dem Hotel-Gasthof "Zum Süßen Grund" zwischen Ebingen und Bitz. Sie alle stehen für regionale, saisonale und frische Produkte von hoher Qualität – und für gepflegte Gastlichkeit.