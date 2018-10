Anzeige Auf Wunsch eine Ladestation

Das Gebäude wurde nach KfW-Effizienzstandard 55 gebaut. Zur hochwertigen Ausstattung der Wohneinheiten gehören Echtholzparkett, Niedrigtemperatur-Fußbodenheizung und ein Aufzug bis zur Tiefgarage. Zudem haben die Wohnungen elektrische Jalousien. Die Wohnungen sind in Absprache mit den Eigentümern auf deren Bedürfnisse abgestimmt, sind zudem alle barrierefrei und bieten zukunftsorientierte Funktionalität.

Bauherr und Geschäftsführer Thomas Schittenhelm weiß, wovon er spricht. Er ist gelernter Zimmermann, kennt sich in der Branche bestens aus, und hat bereits Objekte erstellt. Die Architektur des Mehrfamilienhauses in Zimmern ist so ausgerichtet, dass es optimal in das von Eigenheimen geprägte Wohngebiet passt. Das Gebäude besteht aus zwei Baukörpern, die eine Einheit bilden. Die Wohnungen sind mit zweieinhalb bis viereinhalb Zimmern zwischen 62 und 91 Quadratmetern groß. Jede der Wohnungen hat entweder einen großzügigen Balkon oder eine Terrasse mit Gartennutzung.

Eine Erdgas-Brennstoffzelle sorgt für umweltfreundliche Kraft-Wärme-Kopplung, und durch den KfW-Effizienzstandard können die Eigentümer auch Fördergelder erhalten. Zusätzlich ist die Einrichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge möglich, und die Küchen- und Badbereiche können eine digitale Anbindung erhalten.