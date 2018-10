Anzeige Auf gutes Wiederlesen!

D ie Vorfreude ist Burhan Mutlugöz, Buchhändler bei der Buchhandlung Zaiser, deutlich anzumerken: „Der Schreibstil der Autorin hat eine ungeheure Sogwirkung!“ Und besagte Autorin kommt nun bereits zum zweiten Mal zur Lesung nach Nagold – „allein die Mundpropaganda hat schon so eine große Resonanz ausgelöst, dass die Platzkapazität in unserer Buchhandlung an die Grenzen kamen.“ Deshalb ist man in mit der Veranstaltung am 25. Oktober gleich in die Alte Seminarturnhalle ausgewichen! Wer aber ist die geheimnisvolle Autorin mit Sogwirkung? Nino Haratischwili wurde 1983 in Georgien geboren und arbeitet heute als Theaterregisseurin, Dramatikerin und eben als Romanautorin. Der vielfach ausgezeichnete Welterfolg „Das achte Leben (für Brilka)“ war auch in Nagold der Renner – trotz eines Umfangs von gut 1200 Seiten! Mutlugöz: „Wir Buchhändler waren damals sofort gefangen von der Art, wie Haratischwili ihren Stoff aufbereitet hat.“ Um diese Begeisterung auch den Nagoldern zu vermitteln, wurde damals im Eingangsbereich extra eine Leseecke eingerichtet. „Der Umfang hat die Leute natürlich zunächst abgeschreckt“, erinnert sich Mutluglöz schmunzelnd: „Die allermeisten Leser waren aber nach wenigen Seiten genauso gefangen wie wir!“

Dazu muss man wissen: Die Buchhandlung Zaiser ist kein staubiges Buchdepot. Die Kunden treffen hier auf ein offenes Team, das selbst „unermüdlich liest und ständig die gewaltige Flut der Neuerscheinungen nach lesenswerten Büchern sichtet“. Klar, dass dabei die Buchmesse in Frankfurt in jedem Herbst im besonderen Fokus steht. Das Zaiser-Team liest die neuen Druckerzeugnisse quer, in viele tiefer rein und hat noch jedes Mal am Ende eine Fülle an echten Schmankerl gefunden – so wie eben die Autorin Haratischwili. Welche „heißen Titel“ in diesem Jahr besonders aufgefallen sind? Einen ersten Eindruck geben die Bilder auf dieser Seite. Und viel mehr Tipps gibt’s natürlich, wenn man in der Buchhandlung vorbeischaut und nachfragt.

Doch wie gesagt agiert man bei Zaiser nicht wie im Buchdepot, sondern absolut auf Höhe der Zeit, was beispielsweise Online-Angebote bis hin zur Bestellung per WhatsApp angeht. Mehr noch sieht man sich schon aufgrund der räumlichen Lage inmitten der Innenstadt als „Marktplatz rund ums Buch“. Und wie es sich für einen Marktplatz gehört, ist bei Zaiser eigentlich ständig was los: Es gibt mehrmals im Jahr Autorenlesungen, bei der Aktion „Lesenacht“ werden speziell Kinder an das gedruckte Wort herangeführt (inklusive Spukgeschichten an einem besonders „gruseligen“ Ort des Gebäudes…) und engagierte Leser dürfen sich mit Freunden sogar nach Ladenschluss einschließen lassen, um in aller Ruhe zu stöbern und schmökern.