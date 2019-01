Anzeige Auf geht’s zum perfekten Tag

Bevor die Paare aber ihren "schönsten Tag im Leben" genießen können, gibt es viel zu planen und organisieren. Eine gute Basis hierfür bietet die Hochzeitsmesse "TRAU". Sie ist die größte ihrer Art in der Region und findet am 2. und 3. Februar in den Messehallen A und B in Villingen-Schwenningen statt.

An den Ständen von mehr als 180 Ausstellern aus über 40 Branchen finden sich nicht nur Anzug und Brautkleid, Ringe oder Torte. Die Anbieter präsentieren ein breites Portfolio, welches auf jedes noch so kleine Detail einer Hochzeit aufmerksam macht. Der Veranstalter, die Agentur Livetime aus Düsseldorf, blickt mittlerweile auf mehr als 20 Jahre Messeerfahrung zurück.

An den beiden Messetagen bietet die "TRAU" aber nicht nur die Möglichkeit durch die Hallen zu schlendern und die neuesten Trends zu bestaunen. Jeweils um 12, 14 und 16 Uhr finden Modeschauen statt, bei denen die aktuelle Braut- und Bräutigammode vorgestellt wird. Ergänzt wird das Erscheinungsbild der zwei Hauptpersonen an diesem großen Tag durch das perfekte Make-up und die passenden Frisuren.