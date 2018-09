Anzeige Auf einem Belag wie in der Porsche-Arena

W ar die Vereinsgröße zu Beginn mit 56 Personen noch recht überschaubar, so zählen aktuell rund viermal so viele Mitglieder dazu, von denen ein beachtlicher Anteil Jugendliche sind.

Entgegen dem Trend kann der Verein weiterhin einen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen, was unter anderem daran liegt, dass in der Vergangenheit weder Kosten noch Mühen gescheut wurden, um das gemeinsame Hobby standesgemäß ausüben zu können.

Die aktuelle Tennisanlage des Vereins umfasst eine moderne Halle mit zwei Indoor-Sandplätzen und eine Außenanlage mit drei zusätzlichen Freiplätzen. Außerdem besitzt der Verein neben der Tennishalle eine Gaststätte mit Terrasse, die ab Frühjahr 2019 einen neuen Pächter sucht.