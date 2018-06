Anzeige Auf der Suche nach dem Torschützenkönig

In 14 Geschäften haben Kunden die Möglichkeit, an den beliebten Tipp-Kick-Spielen teilzunehmen. Dabei kommt es darauf an, möglichst oft ins Tor zu schießen.

Pro Treffer bekommen die Kunden einen bestimmten Preisnachlass gewährt, der von Geschäft zu Geschäft unterschiedlich ist oder sie erhalten ein Geschenk. Schiedsrichter überwachen das Prozente-Schießen.

Nach einem Probeschuss bekommen die Kunden die Möglichkeit, drei Mal das Tor anzuvisieren.