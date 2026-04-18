Anzeige: Auf der „Neckarline“ dem Himmel ganz nah

Zur Eröffnung der Hängebrücke „Neckarline“ ist am Wochenende vom 24. bis 26. April in Rottweil viel geboten. Die „Neckarline“ ist ein technisches Wunderwerk.
Rottweil ist um eine große Attraktion reicher. Zwischen der historischen Innenstadt und dem Berner Feld ist die 606 Meter lange „Neckarline“ entstanden, eine große Hängebrücke, die das Neckartal überspannt und auf der sich die Besucher teilweise 60 Meter über Grund bewegen. Die geschwungene Form der Hängebrücke ist wie ein weiches „S“, das zuerst zur Mitte hin ansteigt, um dann – sanft abfallend – an der Stadtmauer Rottweils auszulaufen, heißt es auf der Internetseite neckarline.de. „So eröffnen sich immer wieder neue, spannende Aus- und Einblicke.“