Anzeige: Auf der „Neckarline“ dem Himmel ganz nah

Zur Eröffnung der Hängebrücke „Neckarline“ ist am Wochenende vom 24. bis 26. April in Rottweil viel geboten. Die „Neckarline“ ist ein technisches Wunderwerk.

Rottweil ist um eine große Attraktion reicher. Zwischen der historischen Innenstadt und dem Berner Feld ist die 606 Meter lange „Neckarline“ entstanden, eine große Hängebrücke, die das Neckartal überspannt und auf der sich die Besucher teilweise 60 Meter über Grund bewegen. Die geschwungene Form der Hängebrücke ist wie ein weiches „S“, das zuerst zur Mitte hin ansteigt, um dann – sanft abfallend – an der Stadtmauer Rottweils auszulaufen, heißt es auf der Internetseite neckarline.de. „So eröffnen sich immer wieder neue, spannende Aus- und Einblicke.“

Ab wann die „Neckarline“ geöffnet ist Geöffnet ist die „Neckarline“ ab Freitag, 24. April, 10 Uhr. Die Brücke ist barrierearm und kann sogar mit Kinderwagen und Rollstuhl befahren werden. Auch Hunde können die Brücke überqueren, müssen aber an einer Leine mit maximal einem Meter Länge geführt werden.

Das Rahmenprogramm zur Eröffnung der „Neckarline“

Das Wochenende zur Eröffnung der Hängebrücke bietet bis Sonntag, 26. April, ein abwechslungsreiches Programm. Zu ihm gehören auch ein Handwerkermarkt und ein Mittelaltermarkt.

Die Technik der „Neckarline“

Getragen wird die 606 Meter lange „Neckarline“-Brückenkonstruktion von einem Pylon und Verankerungen im Felsen. Der Pylon selbst ist 60 Meter hoch und wiegt 185 Tonnen. Gebaut wurde das technische Wunderwerk innerhalb von 13 Monaten. Die Brücke kann mehr als 1400 Personen tragen.

Der Gewerbe- und Handelsverein „Rottweil aktiv“ lädt – zum Brückenfest – am Sonntag, 26. April, von 12 Uhr bis 17 Uhr sowohl in der Innenstadt als auch auf der Saline zum verkaufsoffenen Sonntag ein.